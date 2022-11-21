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Коммерсантъ FM
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Нетрудоспособность с вариациями

Самозанятым предложат выбрать размер взносов для оформления больничных

С 2023 года самозанятые в РФ смогут принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности. При уплате взноса в размере 3,84% от суммы застрахованного заработка (два или три минимальных размера оплаты труда) они смогут претендовать на больничный в случае болезни — своей или члена семьи. При этом стажем, от которого будет зависеть размер больничного, будет считаться не только срок регистрации в качестве самозанятого, но и период наемной работы.

Фото: Катерина Евгеньева, Коммерсантъ

Фото: Катерина Евгеньева, Коммерсантъ

Минтруд подготовил поправки к федеральному закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (есть у “Ъ”) — они дают самозанятым возможность добровольно платить взносы для получения выплат по больничному в бюджет Государственного социального фонда.

Напомним, с 2019 года в РФ существует налог на профессиональный доход для работающих на себя (потолок заработка — 2,4 млн руб. в год, ставка — 4% для физлиц и 6% для ИП и юрлиц). По данным ФНС, на конец октября число зарегистрированных в стране самозанятых достигло 6 млн человек. Как ранее уже писал “Ъ”, в глазах граждан отсутствие выплат по больничному было одним из главных недостатков нового налогового режима. Пенсионное страхование, отметим, уже доступно для них на добровольной основе, а выплаты по беременности и родам не привязаны к трудовому статусу.

Как следует из проекта федерального закона, Минтруд даст самозанятым возможность выбора заработка, подлежащего страхованию,— базы, с которой они будут уплачивать взносы. Она может составить два или три МРОТ, то есть 32,4 тыс. руб. или 48,7 тыс. руб. в месяц. В первом случае размер ежемесячного взноса составит 1,2 тыс. руб., во втором — 1,8 тыс. руб., или 3,84% от застрахованного заработка. Отметим, что в первоначальном проекте нового вида страхования такого выбора не было — самозанятые могли застраховать свой доход только в пределах двух МРОТ (подробнее см. “Ъ” от 29 сентября). Как пояснил “Ъ” источник в Минтруде, более широкий диапазон заработка лучше соответствует фактической картине доходов самозанятых. «Средний заработок самозанятых по стране — порядка 40 тыс. руб., однако очевидно, что в Москве эта сумма будет больше, а в регионах меньше.

Поэтому было решено дать два варианта, чтобы у самозанятых была возможность выбрать сумму, более релевантную их доходам, и обеспечить себе сопоставимую с привычным уровнем дохода компенсацию»,— отметил он. По словам источника “Ъ” в ведомстве, если новый вид страхования будет пользоваться спросом, то в перспективе линейка его тарифов может стать еще шире.

Размер выплаты по больничному, который предусмотрен новым видом страхования, будет зависеть от страхового стажа плательщика и срока уплаты им взносов. В зачет стажа будет идти не только период самозанятости, но и то время, в которое застрахованный оплачивал взносы на обязательное социальное страхование в качестве наемного работника. Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка (два или три МРОТ) с коэффициентом 0,7, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже до пяти лет — 60%. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 100%. Застрахованные смогут не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также «пропускать» один месячный платеж каждые шесть месяцев непрерывных платежей. Также, если самозанятый, уплачивая взносы, не будет оформлять больничный в течение определенного времени, он сможет получить «скидку». Если этот срок составит полтора года, то понижающий коэффициент для взносов составит 0,9%, более двух лет — 0,7%.

Когда самозанятым оплатят больничный

Как следует из проекта поправок Минтруда, в число страховых случаев войдут десять жизненных ситуаций, в которых можно будет «уйти» на добровольный больничный для самозанятых — в частности, это заболевание или травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахованного, его ребенка-дошкольника в возрасте до семи лет или недееспособного члена семьи. В первых двух случаях пособие будет выплачиваться весь период болезни или восстановления, больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачен до 60 календарных дней в году (за ребенком от семи до пятнадцати лет — 45 дней).

Анастасия Мануйлова

Оценить, насколько востребованным окажется новый вид страхования, очевидно, пока невозможно. С одной стороны, число самозанятых в РФ продолжает расти, и среди них новый способ приобретения больничного может быть нужен 1,5–2 млн человек. В то же время уровень недоверия к государственным продуктам в сфере социального страхования может оказаться достаточно высоким — из-за, например, проведенного ранее повышения пенсионного возраста и заморозки системы государственной накопительной пенсии. Впрочем, независимо от охвата появление в РФ нового вида государственного добровольного страхования работающих — одно из крупнейших изменений, которые Минтруд инициирует в рамках создания новой редакции федерального закона «О занятости населения», регулирующего основные принципы функционирования российского рынка труда.

Анастасия Мануйлова

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