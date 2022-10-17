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Коммерсантъ FM
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Правительство ищет трудовые резервы

Минэкономики хочет расширить борьбу за производительность

Белый дом намерен продлить нацпроект по повышению производительности труда до 2030 года и расширить его на предприятия здравоохранения, туризма, санаторно-курортного отдыха и ЖКХ. В условиях санкций и мобилизации нацпроект остается одним из немногих инструментов адаптации экономики к новой реальности — при сравнительно небольших расходах он призван стимулировать импортозамещение за счет роста выпуска на единицу затрат. Кроме того, в условиях выбывания мобилизованных работников с рынка труда при и без того низкой безработице в РФ повышение производительности де-факто остается единственным инструментом стабилизации производств.

Минэкономики под руководством Максима Решетникова намерено бороться за рост выпуска каждой парой рабочих рук

Минэкономики под руководством Максима Решетникова намерено бороться за рост выпуска каждой парой рабочих рук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики под руководством Максима Решетникова намерено бороться за рост выпуска каждой парой рабочих рук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает продлить нацпроект по повышению производительности труда до 2030 года, сообщил глава ведомства Максим Решетников на пленарной сессии форума «Производительность 360» в пятницу. Доступ к нацпроекту получат предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Эти предложения, как сообщил глава Минэкономики, уже поддержал куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов. В результате к 2030 году поддержку получат более 11,7 тыс. компаний, обучение пройдут почти 200 тыс. работников, которые смогут продвигать практики бережливого производства на предприятиях.

Это не первые инициативы правительства по расширению нацпроекта. В стандартном режиме доступ к нему имеют предприятия с оборотом до 400 млн руб. и долей иностранного участия до 50% из пяти несырьевых отраслей — обрабатывающей промышленности, АПК, строительства, транспорта и торговли. С июля этого года на особых условиях в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 млн руб. Так власти рассчитывали включить в нацпроект предприятия, объединенные производственными цепочками, увеличивая производительность труда на всех этапах, и тем самым решить проблему дефицита после ухода с рынка иностранных компаний. Обосновать включение предприятий в нацпроект должны были регионы, ответственные за результат.

Интерес правительства к нацпроекту объясняется его доступностью — он не требует больших финансовых вложений и рассматривается как альтернативная траектория повышения эффективности производства за счет оптимизации внутренних процессов в отсутствие инвестиций. Половина участников нацпроекта (около 2 тыс.) ускорили производство на треть, выработку продукции — на 50% и увеличили доходы на 61 млрд руб. «Это в четыре раза больше, чем государство инвестировало в нацпроект за время реализации. То есть нацпроект давно окупился с точки зрения инвестиций государства. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд руб.»,— сообщил Максим Решетников.

В Минэкономики ранее отмечали, что предприятия, участвующие в проекте, часто расширяли штат в расчете на расширение производства. Однако в условиях мобилизации — как непосредственно призыва сотрудников на военную службу, так и масштабного отъезда россиян из страны — возможность решать задачи меньшим числом работников стала актуальнее. Отметим также, что распространение нацпроекта на социальную и медицинскую сферы может быть вызвано дефицитом там кадров в силу оттока работников из-за отмены «короновирусных» доплат.

Кроме того, Минэкономики намерено перезапустить работу Агентства развития профессий и навыков для поддержки «новаторов, инженеров и рабочих с нестандартным техническим мышлением». «За счет этого сообщества производитель получает возможность и сократить издержки, и получить возможность кадрового маневра, и решать вопросы производительности»,— прокомментировал гендиректор агентства Роберт Уразов.

Диана Галиева

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