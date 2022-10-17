Правительство ищет трудовые резервы

Белый дом намерен продлить нацпроект по повышению производительности труда до 2030 года и расширить его на предприятия здравоохранения, туризма, санаторно-курортного отдыха и ЖКХ. В условиях санкций и мобилизации нацпроект остается одним из немногих инструментов адаптации экономики к новой реальности — при сравнительно небольших расходах он призван стимулировать импортозамещение за счет роста выпуска на единицу затрат. Кроме того, в условиях выбывания мобилизованных работников с рынка труда при и без того низкой безработице в РФ повышение производительности де-факто остается единственным инструментом стабилизации производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики под руководством Максима Решетникова намерено бороться за рост выпуска каждой парой рабочих рук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минэкономики под руководством Максима Решетникова намерено бороться за рост выпуска каждой парой рабочих рук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики предлагает продлить нацпроект по повышению производительности труда до 2030 года, сообщил глава ведомства Максим Решетников на пленарной сессии форума «Производительность 360» в пятницу. Доступ к нацпроекту получат предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Эти предложения, как сообщил глава Минэкономики, уже поддержал куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов. В результате к 2030 году поддержку получат более 11,7 тыс. компаний, обучение пройдут почти 200 тыс. работников, которые смогут продвигать практики бережливого производства на предприятиях.

Это не первые инициативы правительства по расширению нацпроекта. В стандартном режиме доступ к нему имеют предприятия с оборотом до 400 млн руб. и долей иностранного участия до 50% из пяти несырьевых отраслей — обрабатывающей промышленности, АПК, строительства, транспорта и торговли. С июля этого года на особых условиях в нацпроекте могут участвовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой от 400 млн руб. Так власти рассчитывали включить в нацпроект предприятия, объединенные производственными цепочками, увеличивая производительность труда на всех этапах, и тем самым решить проблему дефицита после ухода с рынка иностранных компаний. Обосновать включение предприятий в нацпроект должны были регионы, ответственные за результат.

Интерес правительства к нацпроекту объясняется его доступностью — он не требует больших финансовых вложений и рассматривается как альтернативная траектория повышения эффективности производства за счет оптимизации внутренних процессов в отсутствие инвестиций. Половина участников нацпроекта (около 2 тыс.) ускорили производство на треть, выработку продукции — на 50% и увеличили доходы на 61 млрд руб. «Это в четыре раза больше, чем государство инвестировало в нацпроект за время реализации. То есть нацпроект давно окупился с точки зрения инвестиций государства. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд руб.»,— сообщил Максим Решетников.

В Минэкономики ранее отмечали, что предприятия, участвующие в проекте, часто расширяли штат в расчете на расширение производства. Однако в условиях мобилизации — как непосредственно призыва сотрудников на военную службу, так и масштабного отъезда россиян из страны — возможность решать задачи меньшим числом работников стала актуальнее. Отметим также, что распространение нацпроекта на социальную и медицинскую сферы может быть вызвано дефицитом там кадров в силу оттока работников из-за отмены «короновирусных» доплат.

Кроме того, Минэкономики намерено перезапустить работу Агентства развития профессий и навыков для поддержки «новаторов, инженеров и рабочих с нестандартным техническим мышлением». «За счет этого сообщества производитель получает возможность и сократить издержки, и получить возможность кадрового маневра, и решать вопросы производительности»,— прокомментировал гендиректор агентства Роберт Уразов.

Диана Галиева