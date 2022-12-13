Глава Минэкономики ФРГ заявил о прогрессе по техническим вопросам, связанным с потолком цен на газ

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза (ЕС) добились прогресса по техническим вопросам, связанным с потолком цен на газ. Однако для достижения соглашения требуется время, отметил господин Хабек, его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены ... но мы еще не закончили. Некоторые вопросы не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми»,— заявил журналистам немецкий министр, назвав вопрос «чрезвычайно деликатным».

Тем временем министр промышленности Чехии Юзеф Сикела заявил, что страны ЕС намерены окончательно согласовать предельную цену на газ в понедельник, 19 декабря. «Я думаю, у нас есть хорошее предчувствие, что мы можем в принципе зафиксировать окончательную цифру»,— сказал господин Сикела на пресс-конференции после встречи министров энергетики ЕС (цитата по Reuters).

Он также сообщил, что министры запросили экспертную консультацию перед следующей встречей относительно уровня предельных цен, поскольку некоторые страны все еще опасаются, что это вызовет более серьезные проблемы, чем нынешний энергетический кризис.

По словам Юзефа Сикелы, предложение по ограничению будет включать в себя способы приостановки его действия, если окажется, что оно не работает должным образом.

Ранее сегодня, 13 декабря, министры энергетики стран ЕС не смогли договориться в Брюсселе о предельной цене на газ. ЕС собирается ввести ограничения на газ после принятия соглашения о потолке цен на нефть.

Еврокомиссия предложила план, по которому потолок цен станет действовать, если цена на газ в течение не менее двух недель будет превышать €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). 12 стран ЕС потребовали снизить предложенный потолок, например, Чехия призвала опустить предельную цену до €220.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «В ЕС улетучилось согласие».

Мария Федотова