В ЕС улетучилось согласие

12 стран Евросоюза призвали снизить потолок цен на газ. Обсуждаемыми вариантами предельной отметки оказались недовольны, в частности, Бельгия, Греция, Италия и Польша, пишет агентство Bloomberg. В конце ноября 2022 года Еврокомиссия предложила ограничить стоимость топлива на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Чехия же считает, что ее необходимо снизить до €220. При этом разница с мировыми ценами на газ, согласно плану ЕС, не должна превышать €35.

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Между тем в Кремле неоднократно заявляли, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ограничениям. Смогут ли в Евросоюзе найти компромиссный вариант потолка? И как механизм скажется на экспорте России? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с независимым экспертом нефтегазового рынка Дмитрием Лютягиным:

«Рыночная цена сейчас — $1,6 тыс. за 1 тыс. куб. м, речь идет и об СПГ, и о трубопроводном газе. Многие европейские страны-импортеры видят, что на самом деле она ниже, чем потолок в €220 за мегаватт-час, который обсуждается. На мой взгляд, они опасаются, что могут уйти и другие поставщики и переориентироваться на Азиатский регион. Что касается России, то сегодняшние котировки превышают цены тех традиционных контрактов, по которым мы торговали два-три года назад. Отечественной экономике будет достаточно даже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Стоимость газа в ЕС в связи с наличием дефицита за последний год росла достаточно быстро с $1,1 тыс. до $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Я полагаю, что европейские власти, особенно выступающие за более высокий уровень лимита, не хотят риска остаться без российского газа, если вдруг цены начнут резко расти. Ведь установленный лимит не даст им возможности это топливо покупать. Так что в итоге европейцы могут просто устанавливать плавающий процент скидки от лимитного уровня в зависимости от конъюнктуры. Но, вообще, надо сначала обзавестись необходимыми источниками газа в достаточном количестве и после этого уже вводить ценовые потолки».

По данным компании «Газпром», объем российских поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье в октябре 2022-го оказался минимальным за 15 лет. С января по октябрь экспорт сократился почти на 43% год к году. Как отметили в «Газпроме», ключевую роль в этом сыграло решение ЕС снизить потребление российского топлива. Компании в любом случае необходимо продолжить поиск новых рынков сбыта, подчеркнул заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков:

«Сейчас экспорт в Европу минимален. В ситуации с нефтью сам факт установления лимита потянул цену вниз. В случае с газом это тоже может как-то отразиться на экспорт. Но я считаю, что наибольшее влияние окажет переориентация потоков, потому что вся инфраструктура в России заточена под поставки газа в Европу, и нужно развивать другие направления. Естественно, возникают проблемы с инфраструктурой, с новыми логистическими цепочками.

Так что недаром ЕС говорит о регулируемом потолке цен, значит, они могут установить любую стоимость, а потом начать ее снижать в зависимости от своих потребностей».

Вместе с тем в ближайшее время, пишет Bloomberg, в Европе может более остро встать вопрос о нехватке сырья для отопления домов. Так, в конце ноября в Великобритании, Германии и скандинавских странах значительно сократилось производство электроэнергии на ветряных установках. Немецкий регулятор уже рекомендовал домохозяйствам и компаниям в ФРГ полностью отключить отопление. А в скандинавских государствах в ближайшее время температура, согласно прогнозам, может опуститься до -23 градусов.

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Елизавета Скобцова