Цена нефти Brent опускалась ниже $80 за баррель впервые с 6 января

Стоимость февральских фьючерсов нефти марки Brent опускалась ниже $80 за баррель впервые с 6 января, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. На 20:03 мск цена снижалась на 3,25%, до $79 за баррель.

К 20:07 снижение замедлилось, стоимость фьючерсов достигала уровня $80,12 за баррель. Январские фьючерсы нефти марки WTI снижались на 2,87%, до $74,22 за баррель.

Ранее сегодня, 6 декабря, Управление энергетической информации Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель. Также американское ведомство повысило прогноз суточной добычи нефти в 2022 году на 40 тыс. баррелей, до 11,87 млн б/с. Прогнозы добычи в 2023 году увеличены до 12,34 млн б/с (на 30 тыс. баррелей).

Лусине Баласян