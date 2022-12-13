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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 293-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 13 декабря

Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин. Нидерланды предложили разместить у себя трибунал по конфликту на Украине. Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности после конфликта на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:39. Промышленным предприятиям в Одесской области следует перейти на ночной график работы, чтобы днем максимальное количество электричества можно было давать простым гражданам, написал в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

9:11. В рамках обменов с Украиной в ДНР вернулись уже 135 человек, заявил в интервью «РИА Новости» и. о. главы ДНР Денис Пушилин.

9:09. Росавиация продлила до 21 декабря ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ. Временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

8:44. Politico: Венгрия добилась снижения заморозки средств ЕС в обмен на одобрение помощи Украине.

8:43. США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 292-й

8:42. WP: США и страны Африки по-разному видят решение конфликта на Украине.

8:42. Признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны изначально не планировали содействовать выполнению минских соглашений, свидетельствует о том, что Запад никогда не считал Россию партнером по диалогу. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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