Что происходит после ввода войск России на Украину. День 292-й

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским приветствовал его заявление о готовности к «справедливому миру». Госдума готовит новые поправки к УК и КоАП для борьбы с иностранным влиянием, узнал «Ъ». Королевской семье рекомендовано не контактировать с посольством, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:15. В поставках российского продовольствия есть сдвиги, но нужно снятие ареста с грузов, в частности, в Латвии — МИД РФ.

9:58. США пригласят РФ на форум АТЭС, который состоится в Сан-Франциско в 2023 году, пишет Reuters.

9:43. Бывший посол ЕС в США Дэвид О'Салливэн может быть назначен на должность спецпосланника сообщества по санкциям, пишет FT.

9:36. Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций в отношении министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и 23 представителей российских СМИ из-за конфликта на Украине.

9:27. Ространснадзор предложил ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний в Россию.

9:08. Европа из-за холодов начала тратить запасы из ПХГ интенсивнее обычного, заявка Газпрома по Украине — 42,4 млн кубометров.

8:54. Пушилин своим указом рекомендовал незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР.

8:53. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.