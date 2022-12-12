Боррель: главы МИД ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать новый, девятый пакет санкций против России на заседании 12 декабря. Работа над ним продолжится. ЕС также может расширить Европейский фонд мира на €3,5 млрд, из этого фонда финансируются поставки оружия на Украину. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

«Мы обсуждали девятый пакет санкций, но решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели»,— сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания (цитата по ТАСС). По его словам, главы МИДов согласовали ограничения против физлиц и некоторых юрлиц. Он пояснил, что в санкционные списки попадут около 200 человек и организаций.

Сегодня, 12 декабря, главы стран ЕС обсуждали новый пакет санкций против России. СМИ сообщали, что в него должны войти ограничения против поставок дронов, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов двух российских банков. Накануне заседания Жозеп Боррель говорил о разногласиях между странами—членами ЕС по поводу содержания санкционного пакета.

О девятом пакете санкций ЕС — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Олеся Павленко