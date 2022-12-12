В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 авиарейсов

В связи с непогодой задержали и отменили 57 рейсов из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». Это следует из данных «Яндекс. Расписание», по информации на 19:20.
Число задержанных рейсов:
- «Внуково» — 10;
- «Домодедово» — 26;
- «Шереметьево» — 12.
Число отмененных рейсов:
- «Внуково» — 4;
- «Домодедово» — 2;
- «Шереметьево» — 3.
МЧС предупреждали о дожде с мокрым снегом, гололедице и сильном ветре до 15 м/с на 12 декабря.
За ночь с 11 на 12 декабря выпало 17 мм осадков. Ранее в Гидрометцентре сообщали о сильных осадках в европейской части России, в Москве спрогнозировали похолодание. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за отмены и задержек рейсов в московских аэропортах на выходных.