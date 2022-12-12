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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 авиарейсов

В связи с непогодой задержали и отменили 57 рейсов из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». Это следует из данных «Яндекс. Расписание», по информации на 19:20.

Число задержанных рейсов:

  • «Внуково» — 10;
  • «Домодедово» — 26;
  • «Шереметьево» — 12.

Число отмененных рейсов:

  • «Внуково» — 4;
  • «Домодедово» — 2;
  • «Шереметьево» — 3.

МЧС предупреждали о дожде с мокрым снегом, гололедице и сильном ветре до 15 м/с на 12 декабря.

За ночь с 11 на 12 декабря выпало 17 мм осадков. Ранее в Гидрометцентре сообщали о сильных осадках в европейской части России, в Москве спрогнозировали похолодание. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за отмены и задержек рейсов в московских аэропортах на выходных.

Полина Собакина

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