В Москве за неполных два дня выпало больше половины месячной нормы осадков

За ночь в Москве выпало 17 мм осадков, с середины субботы прирост составил 30 мм, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. В центре погоды «Фобос» сказали «РИА Новости», что за прошедшие 12 часов на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали 18 мм осадков.

Последние два дня в городе сначала шел мокрый снег, потом — дождь. «За неполные двое суток в городе выпало более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 мм»,— уточнили в городском метеобюро. Там ожидают, что сегодня, 12 декабря, дождь в Москве продолжится.

Департамент транспорта рекомендует москвичам вечером пересесть на общественный транспорт. По прогнозу Гидрометцентра, в столице будет 2–4°С (в Подмосковье 0–5°С). 13 декабря ожидается похолодание до 1…–1 °С (по области 2…–3°С), также прогнозируется мокрый снег и гололедица.

За сутки прирост снега в отдельных районах города составил более 16 см. Из-за дождя в московских аэропортах к утру задержано 59 рейсов, восемь отменено. Гидрометцентр предупреждал, что в первой половине недели сильные осадки ожидаются во всей европейской части России.

Лаура Кеффер