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Коммерсантъ FM
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Московская прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров отменных из-за снегопада авиарейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за отмены и задержек авиарейсов в московских аэропортах. Причиной задержек стал сильный снегопад.

«Проведение соответствующей проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте»,— сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

11 декабря в московских аэропортах из-за снегопада задержали как минимум 56 рейсов и отменили 6. За неполные сутки в столице выпало более 20% месячной нормы осадков. 12 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, пройдет «тропический дождь».

Дарья Эрозбек

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