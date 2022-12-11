Московская прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров отменных из-за снегопада авиарейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за отмены и задержек авиарейсов в московских аэропортах. Причиной задержек стал сильный снегопад.

«Проведение соответствующей проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте»,— сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

11 декабря в московских аэропортах из-за снегопада задержали как минимум 56 рейсов и отменили 6. За неполные сутки в столице выпало более 20% месячной нормы осадков. 12 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, пройдет «тропический дождь».

Дарья Эрозбек