Индейка адамантовая

Потенциал увеличения производства мяса индейки и высокие цены на продукцию привлекают в бизнес непрофильных инвесторов. Так, совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев оказался инвестором компании, которая выкупила с торгов третьего игрока на этом рынке — комплекс имени Гафури в Башкирии. Конкуренция в отрасли будет ужесточаться, а рост спроса зависит от доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев стал собственником 49,68% ООО МСК, которое заключило договор о покупке имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) за 3,3 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в ноябре. Остальная доля в МСК перешла к ЗПИФ «Кварк» под управлением УК «Балтинвест». Прежде МСК владела гендиректор Светлана Богданова.

БПК — один из крупнейших производителей индейки в стране (бренд «Индюшкин»). Принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Но с бизнесом возникли сложности, и в 2018 году компания вошла в процедуру банкротства. В 2019 году БПК арендовала структура Gleden Invest Александра Клячина ПК «Урал». Согласно Agrifood Strategies, в 2021 году на БПК было выпущено 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова («Индилайт») и группы «Черкизово» семьи Михайловых («Пава-Пава»).

«Адамант» называет себя крупнейшим оператором торговой недвижимости Санкт-Петербурга с более чем 1,2 млн кв. м площадей в портфеле. Среди объектов —торговые центры «Континент», «Невский Атриум» и др. Также включает предприятия по обработке стекла, окраске металлов, производству бетонов, активы в ритейле, на ресторанном рынке и т. д.

Изначально конкурсный управляющий БПК объявил победителем торгов по продаже имущества GB Finance Ltd из Казахстана, которую связывали с основным владельцем агрохолдинга «Дон Агро» Евгением Туголуковым. Но затем это сообщение было аннулировано, а победителем признано ООО МСК. По словам источника “Ъ”, GB Finance Ltd участвовала в торгах как агент. Младший партнер юридической компании «Сотби» Александра Фомина говорит, что из-за сжатых сроков подведения итогов, отсутствия агентского договора, некорректно составленного соглашения конкурсный управляющий не всегда может верно определить победителя. Представитель «Адаманта» подтвердил “Ъ”, что БПК — новый проект Владимира Голубева, где тот выступает инвестором и будет конечным бенефициаром. Представители Александра Клячина и «Дон Агро» комментарии не предоставили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что по итогам 2022 года объем производства мяса индейки может превысить изначальный прогноз в 420 тыс. тонн и выйти на уровень 430–440 тыс. тонн против около 400 тыс. тонн в 2021 году. Как отмечает господин Давлеев, внутренний рынок остается ненасыщенным, а цены на мясо индейки остаются стабильно высокими, хотя свинина и курица в последние две недели заметно дешевеют.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что себестоимость производства мяса индейки снизилась относительно 2021 года благодаря подешевевшим кормам. Но в отрасли уже есть два лидера с огромными объемами выпуска продукции, которые продолжают развитие, так что конкуренция будет ужесточаться, указывает он. Кроме того, добавляет господин Юшин, несмотря на сохраняющиеся возможности для увеличения производства индейки, потенциал роста потребления мяса ограничен стагнацией доходов населения. Хотя у мяса индейки есть хороший потенциал наращивания экспорта, отмечает он.

Источник “Ъ” на рынке допускает, что в будущем БПК снова может сменить собственника. Теоретически актив мог бы заинтересовать группу «Черкизово», которая планирует покупку ГК «Русское зерно» в Башкирии и может получить синергию с БПК, рассуждает он. В «Черкизово» комментарий не предоставили. Agrifood Strategies оценивает потенциал внутреннего рынка мяса индейки в 650 тыс. тонн в год.

Анатолий Костырев