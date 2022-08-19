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Коммерсантъ FM
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Инвестиционная индея

В тройке лидеров рынка может появиться новый игрок

Выставленный на торги третий производитель индейки в России — Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК) — может отойти неожиданному покупателю. Победителем торгов с ценой свыше 3,3 млрд руб. стала структура, связанная с агрохолдингом Don Agro бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова. Рынок индейки еще не насыщен, а снижение цен на зерно положительно сказывается на рентабельности этого бизнеса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победителем торгов по продаже имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури стала GB Finance Ltd. из Казахстана, предложившая за актив 3,3 млрд руб. Протокол торгов размещен в реестре сведений о банкротстве. По словам знающего о торгах собеседника “Ъ”, победитель связан с агрохолдингом Don Agro бывшего топ-менеджера группы МДМ Евгения Туголукова.

По данным сервиса международного финансового центра «Астана», GB Finance Ltd. учреждена в конце апреля 2022 года, владельцем компании указан Денис Черкашин. Человек с таким именем и фамилией был среди акционеров Мультибанка, чьи активы, по данным СМИ, в 2010-х годах перешли структурам, связанным с МДМ-банком. Гендиректор Don Agro Марат Девлет-Кильдеев не стал отвечать на вопросы “Ъ”.

БПК в 2017 году был третьим производителем индейки в стране, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин». Принадлежал дочери экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и бывшему владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову. Но с бизнесом возникли сложности, в 2018 году компания вошла в процедуру банкротства. Размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб.— долг перед Россельхозбанком.

Для участников рынка итоги торгов стали неожиданностью. Об аренде БПК еще в 2019 году договорился птицеводческий комплекс «Урал» (ПК «Урал») — структура Gleden Invest Александра Клячина, среди активов которого — сеть Azimut Hotels, девелопер KR Properties, завод плавленых сыров «Карат» и др. По данным Agrifood Strategies, в 2021 году ПК «Урал» выпустил 20,24 тыс. тонн мяса индейки. Сегодня это также соответствует третьему месту после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова (марка «Индилайт») и «Черкизово» семьи Михайловых (бренд «Пава-Пава»). Представитель Александра Клячина отказался от комментариев.

Партнер юридической фирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич говорит, что инвестор может скрывать свой интерес к активу на этапе проведения торгов, чтобы не привлекать внимание других участников рынка и не вызвать повышение цены имущества. По подсчетам источника “Ъ” в отрасли, БПК может выпускать около 24 тыс. тонн мяса индейки в год, а при средней цене 200 руб. за 1 кг текущий оборот бизнеса оценивается в 4,8 млрд руб. Господин Панич отмечает, что смена собственника не означает автоматическое прекращение договора с арендатором. Но, как правило, условия большинства договоров могут позволить арендодателю расторгнуть контракт досрочно, указывает он.

Для Don Agro БПК может стать выходом в новый сегмент бизнеса. По собственным данным, сейчас холдинг фокусируется на растениеводстве и производстве сырого молока. Земельный банк Don Agro — 67,34 тыс. га, а молочные фермы на конец 2021 года включали более 4 тыс. голов КРС. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что, несмотря на общие сложности на российском продовольственном рынке, производство мяса индейки продолжает расти в годовом выражении. По его словам, спрос поддерживают стабильные цены и маркетинговые инвестиции крупнейших участников рынка. Как отмечает господин Давлеев, на рентабельности производства индейки положительно сказывается снижение цен на зерно, а основные логистические риски, связанные с доставкой инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и компонентов кормов, были преодолены в первые месяцы кризиса.

В «Черкизово» говорят, что российский рынок индейки развивается очень активно, но, несмотря на хорошую динамику в последние годы, еще далек от насыщения. Спрос будет поддерживать тренд на здоровый образ жизни и популярность диетической продукции, считают там.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова, Алексей Полухин

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