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Коммерсантъ FM
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Лучше рано, чем онко

Треть россиян самостоятельно поставили онкологический диагноз

Треть россиян, которым был поставлен онкологический диагноз, сказали, что врач не заподозрил рак, пока они сами не забили тревогу. Это следует из опроса Фонда семьи Тиньковых, Фонда борьбы с лейкемией и благотворительного фонда AdVita среди пациентов с онкологией. Исследователи также выяснили, что для 12% респондентов постановка точного диагноза заняла больше одного года. В Минздраве в ответ утверждают, что доля злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадиях, увеличилась на 2,7%: с 56,4% в 2018 году до 57,9% в 2021 году.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты Фонда семьи Тиньковых (занимается системной поддержкой развития онкогематологии в России), Фонда борьбы с лейкемией и благотворительного фонда помощи детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями AdVita провели исследование среди людей, которым был поставлен онкологический диагноз. Целью было изучение онконастороженности врачей — «одного из главных составляющих процесса своевременной и правильной постановки диагноза». Каждый врач, независимо от специализации, напоминают в фондах, должен по определенным признакам уметь вовремя заподозрить рак, назначить необходимые анализы и быстро отправить пациента к специалистам. В опросе (есть у “Ъ”), проходившем с 23 июня по 15 июля 2022 года, приняли участие более 700 респондентов из разных регионов страны.

33% из них заявили, что сами первыми заподозрили, что больны раком. Врач первичной категории (терапевт) предположил заболевание у 17% опрошенных. 12% рассказали, что это был врач-гематолог, 7% — врач-гинеколог. Еще 7% рассказали, что первыми онкологию у них заподозрили специалисты УЗИ, МРТ и рентгенологи.

39% респондентов сообщили, что с момента первого обращения к врачу до момента постановки точного диагноза прошло около месяца. У 16% этот процесс занял от одного до двух месяцев, у 9% — два-три месяца. 8% опрошенных указали, что постановка диагноза заняла от шести месяцев до одного года, для 12% процесс затянулся более чем на год.

Около трети респондентов (32%) признались, что врач не заподозрил онкологию, пока они сами не забили тревогу. 36% рассказали, что основным признаком, по которому врач заподозрил рак, были «плохие анализы». 20% отметили, что онкологию врачу позволили заподозрить уплотнения и новообразования на теле. 16% сказали, что в их случае симптомом, на который врач обратил внимание, было увеличение лимфатических узлов. 12% отметили постоянное повышение температуры тела. 10% в качестве симптома указали незаживающие раны и синяки, 8% — повышенную кровоточивость. 9% указали, что врач заподозрил онкологический диагноз из-за их резкой потери веса. «Из симптомов был кашель. Пульмонолог не заподозрила онкологию. Лишь когда я сам сделал КТ, врач-рентгенолог отправила в гематологию. Лимфома Ходжкина, третья стадия»,— цитируют анонимного пациента авторы опроса.

28% респондентов получили онкологический диагноз в возрасте от 35 до 44 лет. 26% респондентов был поставлен рак в возрасте от 45 до 54 лет. 21% столкнулся с онкологией с 25 до 34 лет. 10% получили диагноз в возрасте от 18 до 24 лет. 12% респондентов было от 55 до 64 лет, когда им был диагностирован рак. 3% респондентов получили диагноз в возрасте от 65 до 74 лет.

38% опрошенных лечились от онкологии только у одного врача, не обращаясь за вторым мнением. 28% обращались еще к одному врачу для постановки диагноза, а 33% обращались за вторым и третьим мнениями.

Процесс постановки диагноза проходил только в своем регионе у 55% респондентов. Для уточнения диагноза в другие регионы обращались 40% опрошенных. Еще 5% обращались в другие страны для уточнения или постановки точного диагноза. Из тех, кто обращался в другие регионы, 56% консультировались со специалистами московских клиник, 28% — санкт-петербургских, 16% обращались в соседние регионы или региональные центры.

У участников опроса также спросили о том, как они контролируют свое здоровье. Выяснилось, что 41% опрошенных пациентов не проходили ежегодную диспансеризацию. При этом 59% делают только отдельные профилактические онкологические обследования. 30% проходят их один раз в год, 23% делают специализированные обследования два-три раза в год, а 22% обследуются четыре раза в год.

58% людей, которым был поставлен онкологический диагноз, до этого проходили профилактические обследования. 33% из них проходили осмотры у узких специалистов (маммолог, гинеколог, уролог и тому подобное), 25% делали ежегодную диспансеризацию, еще 15% сдавали отдельные анализы.

В Минздраве, комментируя результаты исследования, подчеркнули, что повышение онконастороженности среди медицинских работников — приоритетные направления работы в рамках утвержденных региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями». Так, в 2020 году в России введено поощрение медсотрудников за раннее выявление онкологических заболеваний. В декабре 2021 года кабмин выделил на эти цели 155,5 млн руб. С 26 февраля этого года за каждый случай впервые выявленного рака, подтвержденного при дальнейших исследованиях, врач, ответственный за организацию и проведение осмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации), получает 500 руб.; медработник, направивший пациента на осмотр врача-онколога,— 250 руб.; и столько же медработник, «осуществивший своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом». В 2021 году ведомство совместно с экспертным сообществом «с учетом мирового опыта» актуализировало «Порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров». Утверждается, что речь идет о злокачественных новообразованиях наиболее распространенных в России локализаций. «Благодаря этому на 2,7% увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадиях: с 56,4% в 2018 году до 57,9% в 2021 году»,— сообщили “Ъ” в Минздраве.

«К сожалению, несмотря на все усилия государства, на сегодняшний день онконастороженность у врачей первичного звена является недостаточной для ранней и быстрой диагностики рака»,— утверждает программный директор Фонда семьи Тиньковых Константин Тихомиров. Врач-гематолог, медицинский эксперт фонда Андрей Абросимов добавляет, что, как показывает более ранее исследование по аналогичной тематике, оптимальное время постановки диагноза — две-три недели, при острых формах заболевания, например лейкемиях, «счет времени нередко идет на дни и даже часы».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подчеркивает, что вопрос выявляемости онкологии на ранних стадиях в России всегда стоял «очень остро». «Настолько, что его предпочитали какое-то время не замечать. Примерно в 90% случаев онкологию выявляли уже на третьей-четвертой стадии. В этом случае речь могла идти только о хирургическом лечении и поддержании качества жизни пациента, но не о полном выздоровлении»,— рассказывает господин Власов. В течение последних пяти лет ситуация, по его словам, несколько изменилась: рак стали выявлять на первой-второй стадиях, однако на ранней стадии обнаруживается еще даже не половина всех случаев болезни. «В первые годы пандемии коронавируса вопросы диагностики отошли в сторону,— уточнил господин Власов.— До этого госпрограммы по борьбе с онкологией финансировались едва ли не в большем объеме по сравнению с программами любых других нозологий. Сейчас систему диагностики нужно восстанавливать».

Наталья Костарнова

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