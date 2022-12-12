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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал о заболеваемости свиным гриппом в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение эпидемиологической обстановки на фоне развития свиного гриппа. Господин Песков отметил, что гриппом болеет много людей, в том числе и сотрудники администрации президента. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для снижения заболеваемости.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп — это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет»,— сказал господин Песков.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и ковида. Роспотребнадзор зафиксировал распространение гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства на 6 декабря, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос на 23%. 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ осталось не больше 3% запасов вакцины от гриппа и она, скорее всего, будет использована до конца недели.

Подробнее о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Милена Костерева

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