Попова о вакцинации от гриппа: на этой неделе еще можно, на следующей уже будет несвоевременно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ осталось не больше 3% запасов вакцины от гриппа и она, скорее всего, будет использована до конца недели. По ее словам, больше половины населения сделали прививки. Госпожа Попова считает, что вакцинироваться на следующей неделе будет уже несвоевременно.

«На этой неделе тем, кто еще не вакцинировался, у кого для этого есть еще основания, вакцинироваться нужно. А на следующей неделе — да, это будет уже несвоевременно»,— сказала госпожа Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Ведущая опубликовала фрагмент интервью у себя в Telegram. «Почти вся вакцина уже использована. Осталось там ее не больше 3% от всего объема, который был наработан, в разных регионах эти остатки есть. Но я уверена, что до конца недели она будет использована вся. И мы закончим прививочную кампанию»,— добавила глава Роспотребнадзора.

За прошлую неделю прирост заболевших гриппом составил 23% неделя к неделе. За семь дней заболели 1,2 млн человек «с суммой острых респираторных инфекций и гриппом». По словам госпожи Поповой, в этом году грипп «неприятный и чреват серьезными осложнениями». Заболеваемость коронавирусом при этом выросла на 11,6% на прошлой неделе. «Мы видим рост двух инфекций с пандемическим потенциалом. Такая у нас двойная эпидемическая ситуация неблагополучная развивается в стране»,— сказала госпожа Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала соблюдать меры профилактики: носить маски, а также мыть лицо, руки и носовые ходы водой после посещения мест с массовым скоплением людей. Она также рекомендовала оставаться дома при недомогании.

О продажах противовирусных препаратов на фоне роста заболеваемости гриппом — в материале «Ъ» «Аптеки отдышались перед гриппом».

Леонид Уварчев