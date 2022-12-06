Свиной грипп выявлен в 74 регионах России

Роспотребнадзор зафиксировал распространение гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос на 23%.

Свиной грипп — условное название заболевания людей и животных, вызываемого штаммами вируса гриппа.

Кроме того, из отчета Роспотребнадзора следует, что в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%).

По данным ведомства, на сегодняшний день в России привиты 49,5% населения — более 72,4 млн человек. Лидерами по охвату вакцинации от гриппа является Тува (61,5%) и Чечня (50,5%). Доли вакцинированных жителей в Москве и Московской области составили 54,5% и 58,8% соответственно. В Санкт-Петербурге привиты 58%, а в Ленинградской области — 54,2%.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и ковида. В частности, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа.

Московский департамент здравоохранения также сообщил, что как в столице, так и в целом в стране фиксируется значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество госпитализируемых детей в текущем году в 2–2,5 раза превысило средние показатели эпидсезонов доковидных 2016–2019 годов.

Подробнее о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Милена Костерева