Олимпийский комитет США поддержал участие россиян в Играх-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) выступает за допуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, заявила глава USOPC Сюзанна Лайонс. Она отметила, что при этом россияне должны выступать без национального флага.

Как пояснила госпожа Лайонс The Wall Street Journal, возвращение российских спортсменов «действительно важно» для олимпийского движения. При этом она подчеркнула, что США по-прежнему поддерживают украинских спортсменов.

9 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудил санкции, введенные против спортсменов из России и Белоруссии. Подавляющее большинство участников саммита МОК согласилось, что все меры, включая отстранение спортсменов, должны оставаться в силе. При этом участники саммита МОК сошлись во мнении, что не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские спортсмены свернут в сторону Азии».

Лаура Кеффер