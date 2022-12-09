Российские спортсмены свернут в сторону Азии

Российские спортсмены в скором времени могут быть допущены к участию в международных соревнованиях. В частности, в квалификационных турнирах летних Игр-2024 в Париже. Это следует из решения, принятого сегодня, 9 декабря, на олимпийском саммите. Схема, в целом одобренная руководством Международного олимпийского комитета (МОК), предусматривает, что россияне будут выступать не в европейских, как обычно, а в азиатских квалификациях. При этом санкции как таковые останутся. То есть россиянам придется выступать в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandi Wright / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Mandi Wright / USA TODAY Sports / Reuters

Российские спортсмены в скором времени могут вернуться к участию в международных соревнованиях. Напомним, что еще в феврале, после начала событий на Украине, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Большинство международных федераций этой рекомендации последовало.

Примечательно, что сохранение санкций было подтверждено и сегодня на проходящем в Лозанне олимпийском саммите. Президент МОК Томас Бах отметил, что еще не время отменять санкции, являющиеся, по его мнению, не наказанием, а некой «защитной мерой», которая позволяет оградить олимпийское движение от политики. В понятие «защитные меры» МОК вкладывает также заботу о безопасности россиян и белорусов в Европе и Северной Америке.

Однако на саммите прозвучало предложение Олимпийского совета Азии (OCA), поддержанное единогласно, согласно которому российские и белорусские спортсмены могли бы выступать в азиатских соревнованиях и через них же квалифицироваться для участия в летних Играх-2024 в Париже. Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что российским и белорусским спортсменам дорога в Азию открыта. «На Азиатском континенте причин для защитных мер больше не существует,— говорится в заявлении МОК по итогам саммита.— ОСА предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под своей эгидой, соблюдая действующие санкции. Представители международных федераций поприветствовали эту инициативу. При этом каждая федерация должна тщательно оценить для своего вида спорта, нужно ли использовать защитные меры».

МОК, таким образом, похоже, нашел схему, которая могла бы при формальном сохранении санкций (россиянам и белорусам по-прежнему будет запрещено выступать под собственным флагом) все же допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх.

«Участники саммита были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях. Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность сегодняшней дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла»,— написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что «Министерство спорта Российской Федерации высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии». «Эта инициатива подчеркивает наши партнерские отношения со странами Азиатского континента, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы»,— говорится в заявлении господина Матыцина.

Арнольд Кабанов