МОК согласовал решение оставить в силе санкции против спортсменов из России и Белоруссии

На саммите Международного олимпийского комитета (МОК) обсуждались санкции, введенные после начала военной операции против России и Белоруссии. Подавляющее большинство участников саммита согласилось с тем, что они должны оставаться в силе, включая отстранение спортсменов из этих стран, сообщает МОК.

Санкции включают в себя следующее:

международные спортивные мероприятия не организуются или не поддерживаются Международной федерацией или Национальным олимпийским комитетом в России или Белоруссии;

никакие флаги, гимны, цвета или любые другие обозначения этих стран не вывешиваются ни на одном спортивном мероприятии или собрании.

Также на саммите обсудили отстранение спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований. Олимпийскому движению пришлось принять защитные меры, не приглашая спортсменов Национальных олимпийских комитетов этих стран, отмечает МОК. «Все спортсмены должны были быть защищены от политического вмешательства»,— сообщает МОК, отметив, что тем не менее организации пришлось запретить спортсменам участвовать в соревнованиях только из-за их паспорта.

На саммите исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии заявил, что на азиатском континенте причин для защитных мер, которые запретили участие спортсменов из РФ и Белоруссии, больше не существует. Совет предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под ее эгидой, соблюдая действующие санкции.

Представители международных федераций, а также президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов приветствовали эту инициативу как важный шаг к восстановлению единства всех 206 Национальных олимпийских комитетов.

«Исполнительный комитет МОК приветствует изучение инициативы как способа выполнить олимпийскую миссию по объединению спортсменов со всего мира в мирных соревнованиях, отмечая при этом, что в сообществе спортсменов существуют разные мнения»,— сообщает МОК. Сегодняшнее обсуждение будет учтено при рассмотрении защитных мер, касающихся участия спортсменов в соревнованиях.

Участники саммита МОК не видят оснований для дальнейшего отстранения россиян, прокомментировал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных Олимпийских соревнованиях»,— написал господин Поздняков в своем Telegram-канале.

После начала военной операции на Украине МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов, с тех пор эти рекомендации сохранялись. Олимпийский комитет РФ считает решение МОК противоречащим Олимпийской хартии.

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Мария Федотова