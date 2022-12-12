Суд в Петербурге оштрафовал Oxxxymiron’а на 45 тыс. рублей за антивоенное видео

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) на 45 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация вооруженных сил РФ). Поводом для административного дела стал ролик на его странице во «ВКонтакте» от 24 февраля, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. В этом видео рэпер высказывался против военной операции России на Украине.

В декабре суд в Петербурге зарегистрировал иск о признании трека Oxxxymiron «Ойда» запрещенным к распространению. В отношении артиста возбудили административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России из-за текста этой песни. На нее пожаловалась Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной. Она просила Генпрокуратуру проверить трек на признаки экстремизма.

Лаура Кеффер