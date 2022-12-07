Суд в Петербурге зарегистрировал иск о признании трека Oxxxymiron запрещенным к распространению

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры Адмиралтейского района о признании трека «Ойда» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) информацией, запрещенной к распространению. Накануне в отношении артиста возбудили административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России из-за текста этой песни.

Кроме самого Мирона Федорова иск подан к «ВКонтакте», «Яндексу» и стриминговому сервису «Звук», на площадках которых трек в настоящее время опубликован. Прокурор просит ограничить распространение информации по десяти ссылкам.

«Административным истцом был проведен мониторинг сети Интернет с целью выявления информационных ресурсов, на которых размещено музыкальное произведение "ОЙДА" исполнителя Oxxxymiron. Соответствующие ресурсы были истцом установлены. Экспертом ФГБОУВО СПб ГУ было проведено исследование текста вышеуказанного творения»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

К производству исковое заявление пока не принято.

Напомним, 26 октября Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма. По мнению госпожи Мизулиной, в песне содержатся призывы к отделению Санкт-Петербурга от России, так как в ней фигурирует строчка «Ингрия будет свободной».

Сергей Яркин, Санкт-Петербург