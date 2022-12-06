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Коммерсантъ FM
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Oxxxymiron стал фигурантом административного дела из-за трека «Ойда»

В отношении рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом) возбуждено административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной для начала разбирательства стал трек «Ойда», выпущенный рэпером летом.

Oxxxymiron

Oxxxymiron

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

Oxxxymiron

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

«Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП и проведении административного расследования»,— говорится в письме петербургской прокуратуры, цитируемом ТАСС.

26 октября Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма. По мнению госпожи Мизулиной, в песне содержатся призывы к отделению Санкт-Петербурга от России.

В песне рэпера фигурирует строчка «Ингрия будет свободной». Ингрия, также известная как Ингерманландия, историческая область на территории современной России (Санкт-Петербурга и Ленобласти). В 1919 году во время гражданской войны в России так называемый временный комитет Северной Ингерманландии провозгласил независимость Республики Северная Ингрия от РСФСР.

Об истории независимости Ингрии — в материале «Ъ» «Исчезнувшая страна».

Андрей Сапожников

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

От домов в бывших приграничных деревнях остались только фундаменты

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В советское время ставили памятники только «красным» жертвам гражданской войны на пограничной с Финляндией территории

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

На станции Грузино можно увидеть памятную доску с именем Иустина Жука, погибшего в бою с силами Северно-Ингерманландского полка

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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