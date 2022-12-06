Oxxxymiron стал фигурантом административного дела из-за трека «Ойда»

В отношении рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом) возбуждено административное дело по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной для начала разбирательства стал трек «Ойда», выпущенный рэпером летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Oxxxymiron

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com Oxxxymiron

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

«Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП и проведении административного расследования»,— говорится в письме петербургской прокуратуры, цитируемом ТАСС.

26 октября Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма. По мнению госпожи Мизулиной, в песне содержатся призывы к отделению Санкт-Петербурга от России.

В песне рэпера фигурирует строчка «Ингрия будет свободной». Ингрия, также известная как Ингерманландия, историческая область на территории современной России (Санкт-Петербурга и Ленобласти). В 1919 году во время гражданской войны в России так называемый временный комитет Северной Ингерманландии провозгласил независимость Республики Северная Ингрия от РСФСР.

Об истории независимости Ингрии — в материале «Ъ» «Исчезнувшая страна».

Андрей Сапожников