Зеленский и Эрдоган обсудили расширение зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили расширение зернового коридора. Ранее сегодня, 11 декабря, турецкий президент обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность экспорта новых видов продовольствия и сырья в рамках зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

«Продолжил диалог с президентом Эрдоганом... Отметил поддержку украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора»,— написал господин Зеленский в Twitter.

26 ноября Владимир Зеленский сообщил о желании сохранить зерновую сделку на бессрочной основе. Он также заявил о желании распространить режим зернового коридора и на другие украинские порты. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубрако говорил, что коридор можно расширить за счет порта Николаева. По словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, для этого нужно взять под контроль Кинбурнскую косу.

Подробнее о том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина