Посольство РФ назвало недопустимыми слова МИД Британии о поставках оружия Ираном

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало заявление главы британского МИДа Джеймса Клеверли, обвинившего Иран в поставках военного оборудования России. В посольстве назвали это «недопустимыми» и «целиком надуманными» высказываниями.

Господин Клеверли на прошлой неделе заявил, что Великобритания глубоко обеспокоена военным сотрудничеством России и Ирана. По словам министра, партнерство этих двух стран создает угрозу глобальной безопасности. Он назвал Иран одним из главных поставщиков вооружений РФ в ходе военной операции на Украине.

В посольстве РФ назвали слова Джеймса Клеверли «инсинуациями» и «категорически отвергли» их. «Британской стороне хорошо известно, что инсинуации о военных поставках Ирана в Россию, которые якобы осуществляются в обмен на российскую военно-техническую поддержку, являются целиком надуманными»,— говорится в заявлении посольства РФ (цитата по ТАСС).

В диппредставительстве сочли «безосновательными» слова господина Клеверли о том, что Иран своими поставками вооружений нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, запрещающую «поставки любых связанных с ракетами товаров, оборудования, технологий и компонентов». Посольство РФ вновь обвинило западные страны в том, что это они «накачивают Украину» оружием, что идет «вразрез с основополагающими нормами экспортного контроля».

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Москва и Тегеран это отрицают. МИД Ирана при этом признавал, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной операции на Украине. Евросоюз в рамках девятого пакета санкций намерен ограничить доступ России ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».

Лаура Кеффер