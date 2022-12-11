Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Франции задержали 170 участников беспорядков после победы Марокко на ЧМ

Во время беспорядков, устроенных во Франции ночью 10 декабря болельщиками Марокко, были задержаны 170 человек. Об этом сообщило агентство AFP. В ходе беспорядков после матча на чемпионате мира по футболу, в котором сборная Марокко победила Португалию, французская полиция применяла против болельщиков слезоточивый газ и шумовые гранаты.

По данным AFP, только в столице было задержано около 100 человек, при этом 80 из них арестованы. Под стражу взяли в том числе 23 несовершеннолетних. Их обвинили в совершении насилия в отношении полицейских и отказе подчиниться их требованиям, а также в вандализме и хранении взрывчатых веществ.

В остальных городах Франции задержали 70 человек. Большинству задержанных предъявили обвинение в насилии в отношении сотрудников полиции, отказе подчиниться их требованиям и организации беспорядков.

10 декабря сборная Марокко обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...