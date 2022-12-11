Во Франции задержали 170 участников беспорядков после победы Марокко на ЧМ

Во время беспорядков, устроенных во Франции ночью 10 декабря болельщиками Марокко, были задержаны 170 человек. Об этом сообщило агентство AFP. В ходе беспорядков после матча на чемпионате мира по футболу, в котором сборная Марокко победила Португалию, французская полиция применяла против болельщиков слезоточивый газ и шумовые гранаты.

По данным AFP, только в столице было задержано около 100 человек, при этом 80 из них арестованы. Под стражу взяли в том числе 23 несовершеннолетних. Их обвинили в совершении насилия в отношении полицейских и отказе подчиниться их требованиям, а также в вандализме и хранении взрывчатых веществ.

В остальных городах Франции задержали 70 человек. Большинству задержанных предъявили обвинение в насилии в отношении сотрудников полиции, отказе подчиниться их требованиям и организации беспорядков.

10 декабря сборная Марокко обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира.

Анастасия Ларина