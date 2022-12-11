Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боррель: ЕС не потерпит нападений на свою миссию в Косово

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не потерпят нападений на их миссию EULEX в частично признанном Косово. Он призвал косовских сербов убрать баррикады.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

«ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере. Баррикады должны быть убраны косовскими сербами немедленно»,— написал господин Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель добавил, что EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО KFOR.

EULEX — специальная миссия ЕС в Косово. Сотрудники миссии помогают властям Косово с обеспечением безопасности и соблюдением прав человека в регионе.

10 декабря сотни косовских сербов возвели баррикады на дороге на севере Косово. В результате было перекрыто движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. Косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны. В ночь на 11 декабря в регионе произошли взрывы и стрельба.

Протесты начались из-за ареста бывшего полицейского — этнического серба. Его подозревают в нападениях на косовских полицейских. Сербия намерена попросить миротворцев НАТО разрешить ей разместить сербских военных и полицию в Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН.

О ситуации — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...