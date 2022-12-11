Боррель: ЕС не потерпит нападений на свою миссию в Косово

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не потерпят нападений на их миссию EULEX в частично признанном Косово. Он призвал косовских сербов убрать баррикады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP Жозеп Боррель

Фото: Jean-Francois Badias / AP

«ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере. Баррикады должны быть убраны косовскими сербами немедленно»,— написал господин Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель добавил, что EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО KFOR.

EULEX — специальная миссия ЕС в Косово. Сотрудники миссии помогают властям Косово с обеспечением безопасности и соблюдением прав человека в регионе.

10 декабря сотни косовских сербов возвели баррикады на дороге на севере Косово. В результате было перекрыто движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. Косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны. В ночь на 11 декабря в регионе произошли взрывы и стрельба.

Протесты начались из-за ареста бывшего полицейского — этнического серба. Его подозревают в нападениях на косовских полицейских. Сербия намерена попросить миротворцев НАТО разрешить ей разместить сербских военных и полицию в Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН.

О ситуации — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Олеся Павленко