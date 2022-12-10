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Коммерсантъ FM
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Сербия направит запрос миссии НАТО на размещение сил армии и полиции в Косово

Сербия попросит миротворцев НАТО разрешить ей разместить сербских военных и полицию в частично признанном Косово в соответствии с положениями резолюции Совбеза ООН, заявил президент Александр Вучич. Об этом господин Вучич объявил на пресс-конференции в Белграде, его слова приводит Reuters. Заявление президента Сербии прозвучало после серии инцидентов в связи с конфликтом между косовскими властями и сербами.

Сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере частично признанного Косово, перекрыв движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. Тем временем косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны, а на баррикады в Лепосавиче (город на севере Косово) прибыли силы спецмиссии Евросоюза (EULEX) и НАТО (KFOR). Об этом сообщают сербское издание Kurir, а также Kosovo-Online.

Протестующие заявили агентству AFP, что они возмущены арестом бывшего полицейского—этнического серба, которого подозревают в причастности к недавним нападениям на косовских полицейских. Местные СМИ сообщают, что протестующие хотели помешать переводу задержанного в столицу Косово Приштину.

Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде заявил, что направит запрос о размещении военных командующему KFOR, при этом выразив уверенность, что он будет отклонен.

Ранее сегодня, 10 декабря, в Косово было объявлено о переносе досрочных выборов в сербских районах.

Сербов в Косово около 120 тыс., подавляющее большинство примерно 1,8-миллионного населения частично признанной республики составляют этнические албанцы, напоминает AFP. При этом в Северном Косово (сербский автономный район) большинство жителей — сербы.

Об обострении ситуации читайте в публикации «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Мария Федотова

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