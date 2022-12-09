Косовские полицейские ходят по краю

Более 300 косовских полицейских вошли в населенную сербами Северную Митровицу. Согласно Брюссельскому соглашению, они не имеют на это права. Полиция Косово объяснила свои действия стремлением обеспечить безопасность граждан. Как сообщают СМИ, правоохранители патрулируют улицы Северной Митровицы. Сейчас обстановка там напряженная — открытых столкновений пока не происходило, но местные жители выходят на улицы, пишут журналисты. В ответ власти Сербии пригрозили направить в район 1 тыс. представителей своих сил безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bojan Slavkovic, AP Фото: Bojan Slavkovic, AP

Новое обострение конфликта вызвано приближающимися выборами, поясняет корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев: «Президент Косово Вьоса Османи на 18 декабря назначила выборы в местные органы власти. Это произошло после того, как косовские сербы в ноябре вышли из органов власти Косово, в том числе подали в отставку все сербские губернаторы четырех городов на севере республики, где преимущественно проживает сербское население.

Дело в том, что сербы выступают против этого, опасаясь, что в условиях их бойкота на посты мэров изберут не тех представителей, которых бы они хотели. Косовская полиция и представители избиркомов в начале этой недели посетили места, где должны проходить выборы. Произошли первые инциденты, были слышны взрывы. 8 декабря вечером неизвестный на машине с номерами, которые выдаются в Сербии, обстрелял полицейский автомобиль, один из правоохранителей получил ранение».

Президент Сербии Александр Вучич в свете обострения обстановки в Косово уже провел совещание с министром обороны и начальником генштаба, сообщают СМИ. Вероятно, стороны пытаются заставить друг друга уступить на фоне приближающихся выборов, считает доктор исторических наук Артем Улунян. Но пока это нельзя назвать серьезной эскалацией конфликта, говорит он:

«Против проведения этих выборов уже выступает не только Белград, но и Соединенные Штаты.

Они порекомендовали правительству Косово отложить голосование, чтобы ситуация не усугублялась. Совсем недавно бывшие югославские республики, среди которые были Сербия и Косово как субъект, подписали ряд договоренностей. В соответствии с ними ставилась задача налаживания взаимных отношений. Так что ситуация противоречивая. Вероятно, каждая сторона пытается добиться уступок от оппонента».

Конфликт между Сербией и частично признанной Республикой Косово обострился летом из-за законопроекта, по которому Косово хотело запретить использование сербских номеров. Однако в конце ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что стороны смогли предотвратить возможную эскалацию.

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Сабина Адлейба