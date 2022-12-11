Чемпионы победили чужим промахом

Последними полуфиналистами чемпионата мира по футболу в Катаре стали французы. Победители предыдущего мирового первенства одолели в четвертьфинале сборную Англии — 2:1 — благодаря не столько своему лидеру Килиану Мбаппе или кому-то из других полевых игроков, сколько вратарю Уго Льорису и промахнувшемуся, исполняя во втором тайме пенальти, английскому бомбардиру Гарри Кейну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными Англии и Франции

Фото: Matthew Childs, Reuters Матч между сборными Англии и Франции

Фото: Matthew Childs, Reuters

Эта схватка двух гигантов во весь голос смеялась над теми, кому кажется, что футбол — не такая уж сложная для «чтения» игра, что есть в ней какие-то очевидные вещи. Например, эти люди, которым внушили, что многое в последнем четвертьфинале наверняка решится в схватке между французским лидером Килианом Мбаппе и его английским сторожем Кайлом Уокером, должно быть, с удовольствием отметили: ну вот, и в самом деле сразу же столкнулись друг с другом на левом фланге.

И Уокер, кстати, сыграл против Мбаппе идеально — не отступил, давая разогнаться, а, наоборот, сработал на опережение. Для сборной Англии — хороший знак.

Но в том-то и штука, что после этого акцент с левого фланга французской атаки сместился на правый, на фланг Усмана Дембеле. И именно там созрел первый неприятный для англичан момент. Дембеле навесил, а Оливье Жиру, встречая мяч, чуть ли не лег на газон, чтобы пробить по нему головой. Этот знак был уже не очень хорошим для английской команды, которая вскоре пропустила. Причем, стилистика гола совершенно не соответствовала сложившимся за четверть часа представлениям о том, каким он может получиться.

Традиционная уже французская атака — то есть с участием Дембеле и с креном направо — вроде бы заглохла, когда мяч отскочил к опорнику Орельену Чуамени. До ворот было три десятка метров, а Чуамени уже накрывал Джуд Беллингем — деваться некуда. Но хавбек пальнул без разбега, и английский вратарь Джордан Пикфорд, вытянувшись струной, все равно не смог достать ввинтившийся в нижний угол мяч, после чего полминуты рычал на партнеров. А с космического ценника 19-летнего Беллингема, которого, кажется, хотят купить, несмотря на него, чуть ли не все футбольные гранды, в одно мгновение, видимо, слетела пара-тройка миллионов евро. Все-таки приглядывать за Чуамени он обязан был внимательнее.

Дальше удивила уже сборная Англии. До сих пор наступательные операции давались ей со скрипом. А тут, после пощечины она решила поиграть с позиции силы и такой облик оказался ей к лицу.

Французская оборона вдруг задрожала, а Дайо Юпамекано так просто запаниковал, когда его выбрал мишенью английский бомбардир Гарри Кейн.

Кейн терзал французского защитника без устали и все время создавал угрозы для своего партнера по «Тоттенхему» Уго Льориса, стоявшего в воротах сборной Франции. Сначала англичанин вывалился на него справа, и оставалось лишь подрезать мяч над сократившим дистанцию до минимума голкипером. Кейн не справился. Затем он зарубился с Юпамекано на входе в штрафную и упал, заставив включиться VAR. Французам повезло — нарушения видеосистема не разглядела. Затем Гарри Кейну захотелось проверить Уго Льориса ударом издали — плотным, метким. Льорис был на высоте, а его прыжок вошел в число хайлайтов матча.

Впрочем, прыжок следующий был еще шикарнее. Им Льорис выудил под перекладиной мяч, отправленный в цель после перерыва Беллингемом.

Не Мбаппе, а вратарь в этой встрече «делал разницу», обеспечивая французам преимущество.

Правда, спустя несколько минут после очередного подвига Уго Льориса оно исчезло. Сборная Англии свой успех заслужила честно — настойчивостью, решительностью, тем, что основательно расшатала французскую защиту, попрощавшуюся с монолитностью.

Беда пришла вместе с рывком Букайо Сака, за которым не уследил герой первого тайма Орельен Чуамени. Его фол был бесспорным — без пенальти не обойтись. Гарри Кейн готовился исполнять одиннадцатиметровый долго — заново поправлял гетры, заново устанавливал на точке мяч, сдвигая его буквально на сантиметр. Исполнил в итоге идеально. Уго Льорису не помогло знание привычек одноклубника.

А дальше настала очередь еще одного обмана, приготовленного игрой. Она буквально кричала о том, что этот пенальти — переломный.

Сборная Англии была лучше во всех ее аспектах. Она была быстрее, она была раскрепощеннее. Французы часто отскакивали на тоненького, почти что чудом — как в том эпизоде, когда Гарри Магуайр, взмыв в небо, головой едва не уложил мяч в угол: он отправился за «ленточку», лизнув штангу.

А Букайо Сака оставался так «горяч», что даже странно было вспоминать, как англичане боялись Мбаппе. Да Сака на его фоне выглядел сущим дьяволом!

Однако забили только что невнятные, допускавшие ошибку за ошибкой, но вдруг ожившие французы. Оливье Жиру вновь вышел на авансцену, когда, поймав мяч на лету, расстреливал Джордана Пикфорда с полудюжины метров. Пикфорд выручил. Но французы заработали угловой, и Антуан Гризман после подбора все же запустил кросс в штрафную. А там Гарри Магуайр, центральный защитник, которого в Англии беспощадно клянут за фальшь в выборе позиции, но который в Катаре до сих пор смотрелся элементом вполне надежным, не успел за Жиру. И сборная Франции вышла вперед.

Самое интересное было впереди, потому что французы на ровном месте подарили англичанам второй пенальти. Автором подарка был Тео Эрнандес, неаккуратно подтолкнувший в спину Мэйсона Маунта. Судья Вилтон Сампайю не решался поначалу назначать одиннадцатиметровый, но VAR удалось его переубедить.

Бил, разумеется, все тот же Гарри Кейн, но теперь его удар подходил на удар не игрока с исключительным снайперским талантом, а перенервничавшего любителя.

Кейн поднял мяч над перекладиной на добрых полметра. Уго Льорис, надо полагать, сам не ожидал, что его друг может оказаться настолько щедрым.

Французы сохранили надежду отстояться завоеванный в 2018 году главный футбольный титул. А их соперниками в полуфинале, который состоится в среду, будут сенсационно обыгравшие португальцев марокканцы. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины.

Алексей Доспехов