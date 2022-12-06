Сборная Испании повторила проигранное

Сборная Испании, которая после группового этапа выглядела одним из главных фаворитов катарского чемпионата мира, на втором подряд мировом первенстве вылетела уже в стартовом раунде play-off. Подвиг российской команды четырехлетней давности повторили такие же дисциплинированные и крепкие марокканцы, как и она, одолевшие вдруг растерявших все свои лучшие качества и не забивших за два часа игры ни одного гола испанцев в серии пенальти.
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко (в красно-зеленой форме) взяла верх в серии послематчевых пенальти над одним из фаворитов турнира — Испанией
Фото: Lee Smith / Reuters
Этот казус, казалось, не мог повториться, но повторился. В 2018 году отправившаяся на чемпионат мира в России в статусе безусловного претендента на медали, безусловного футбольного гиганта сборная Испании проиграла уже в 1/8 финала хозяевам турнира с их скромнейшим бэкграундом. Но осечка нынешняя еще болезненнее. Четыре года назад поражение испанцев, которые перед чемпионатом лишились рассорившегося с национальной федерацией тренера Хулена Лопетеги, которые чересчур верили в магию своего давно просящегося на помойку стиля, все-таки не воспринималось как гром среди ясного неба: к чему-то в этом роде готовились. Поражение катарское было именно таким громом, поскольку на групповом этапе испанская сборная, забывшая о конфликтах, была по крайней мере отрезками безумно хороша, так хороша, что ей просто хотелось заранее вручить медали, а противостояли вернувшему симпатичный облик гранду оппоненты, котировавшиеся на старте первенства ничуть не выше, нежели в 2018-м россияне. Но бомба угодила в так и оставшуюся не закопанной воронку.
Даже если бы человеку, оказавшемуся в этот вечер на трибунах стадиона Education City, закрыли глаза плотной черной повязкой, он легко догадался бы о том, что происходит на поле на слух. Конечно, если бы заранее определил, что марокканских фанов на матче подавляющее большинство, а еще помнил бы, как привыкла реагировать чужая для сборной Испании публика на ее перепасовки, которые могут продолжаться по несколько минут,— ну да, свистом. Так вот, в какой-то момент свист тысяч марокканских фанов стал буквально нестерпимым. Европейцы признавались, что от него просто режет уши.
И между прочим, ничего хорошего об испанской игре он на самом деле не рассказывал. Бесконечные и нудные перепасовки ведь, казалось, остались в довольно далеком прошлом — в тех временах, когда испанская команда поклонялась изобретенной ей tiki-taka, принесшей немало призов, но в конце концов себя вроде бы изжившей. На групповом этапе этого чемпионата играла уже новая сборная Испании, умеющая, разумеется, и держать мяч, но не делающая из такого умения самоцель — свежая, резкая сборная Испании, которая все время устремлена вперед.
А тут она словно вернулась назад, воскресив прежние привычки. И о том, насколько они годились для матча с уверенно промаршировавшей в play-off из сложной группы, обладающей крепкой обороной (хорваты, бельгийцы и канадцы смогли нанести по ее воротам в трех матчах всего-то два десятка ударов) марокканской команды, неплохо рассказывали и цифры, и ощущения.
В стартовые четверть часа испанцы сделали 155 передач — втрое больше, чем соперники,— и владели мячом три четверти времени. И соотношение не сокращалось, а, наоборот, росло. Но, чтобы понять, какую выгоду приносил сборной Испании ее формальный контроль, стоило посмотреть на карту, показывающую, в каких зонах чаще проходила игра. Так вот, 76% событий состоялись в районе центрального круга и лишь чуть больше десяти — внутри марокканской штрафной. Настолько редко ее не посещали даже канадцы.
А ощущения кричали о том, что остроты в действиях испанцев приблизительно столько же, сколько в действиях марокканцев. По сути, единственный повод подумать, что гол близок, у пытающихся прорваться сквозь марокканский свист испанских болельщиков возник, когда марокканский голкипер Ясин Буну отбил удар Гави в перекладину: впрочем, гол все равно не был бы засчитан из-за зафиксированного секундой раньше офсайда. У сборной Марокко, может, не стопроцентных, но неплохих моментов было немало, и почти все они родились из потерь заточенных под атаку испанских футболистов, которые в схемах тренера Луиса Энрике вынуждены или более или менее постоянно, или иногда заниматься работой оборонительной,— Феррана Торреса, Маркоса Льоренте. После потери неприятно для Уная Симона издали палил Насер Мазрауи: вратарь выпустил мяч из рук, но кое-как забрал его, не позволив оппонентам успеть к отскоку. Из потери вырос розыгрыш, выруливший к классному, но немножко неточному удару головой Наифа Агерда.
Что-то все это напоминало. Лето 2018 года. Полные «Лужники» на матче 1/8 финала предыдущего чемпионата мира. Сборная Испании вот так же академично играет против представляющейся ей легкой добычей российской команды — и нарывается на проблемы, выкидывающие ее из турнира, а вместе с ней выкидывающие на свалку и устаревшую tiki-taka.
Исторические аналогии во втором тайме актуальность не теряли, скорее наоборот. В испанском футболе растворялись без остатка, как льдинки в ведре с кипящей водой, все такие четкие, выпуклые в матчах группового раунда персональные таланты, персональные изюминки Педри, Гави, Феррана Торреса, Дани Ольмо. Они каким-то образом превратились в одинаковые детали, с одной стороны, мощного, а с другой — безумно скучного механизма, которому не хватало непредсказуемости, искры, который без устали крутился и вертелся, но не производил ничего стоящего.
Зато персональные марокканские таланты сияли пламенем. Пусть у Хакима Зиеша возможностей продемонстрировать свои диспетчерские навыки в этом матче было жутко мало, зато, например, Ашраф Хакими восхищал толковостью рывков во всех возможных направлениях, а Софьян Амрабат и вовсе предстал монстром черновой пахоты, успевая «чистить» чуть ли не всю марокканскую половину поля.
Луис Энрике, разумеется, понимал, что что-то и кого-то в этой игре нужно менять. Но, скажем, появление на острие испанской атаки Альваро Мораты вместо Марко Асенсио, который к тому моменту, когда ему пришлось садиться на скамейку, коснулся мяча всего 20 раз (и касался он его в основном за пределами штрафной), ни к чему не привело. Сборная Марокко продолжала держаться — не выживать, а именно убедительно держаться, не забывая время от времени кусаться контратаками. Она смотрелась, пожалуй, даже сильнее, чем в 2018-м хоть и не ломавшаяся, но все-таки прилично гнувшаяся российская команда, спасенная прежде всего терпением.
Марокканцы до овертайма добрались не на терпении, а на классе, которого было достаточно, чтобы до предела осложнить жизнь вот такому варианту сборной Испании, а уже в овертайме едва не повели. Это была очередная марокканская вылазка из засады. Аззедин Унаи тонко покатил мяч на Валида Шедиру, а тот внезапно обнаружил, что может спокойно расстреливать Уная Симона. Испанский голкипер выручил, отбив мяч ногой.
А в концовке дополнительного времени настала очередь горько вздыхать уже поклонников сборной Испании. На флажке, в финишных клетках ей досталось столько шансов, сколько за те два с гаком часа, что длился матч до этого. Все были запороты, включая шанс только что брошенного в бой будто специально ради него Пабло Сарабии, который бил с лета с трех метров, но, метя в дальний угол, угодил в дальнюю стойку. Но кому повезло дотянуть до серии пенальти — это все равно был вопрос дискуссионный.
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А в ней наружу вылезла та неуверенность, что почти всегда губит осознающих свою беспомощность перед чужой смелостью, чужим расчетом фаворитов. Испанцы исполняли одиннадцатиметровые отвратительно. Первый Сарабия, которого проклянет вся страна, запустил в штангу, два следующих — Карлоса Солера и Серхио Бускетса — переполненный уверенностью Ясин Буну отразил. В 2018 году так добивал испанцев Игорь Акинфеев. И кто бы мог предположить, что история повторится?
В четвертьфинале сборная Марокко, впервые забравшаяся так далеко на чемпионате мира, сыграет с победителем закончившегося поздно вечером матча между португальцами и швейцарцами.
1/8 финала
Бразилия—Южная Корея 4:1
Винисиус, 7; Неймар, 13 (пен.); Ришарлисон, 29; Пакета, 36 — Пэк Сын Хо, 76
5 декабря. Доха, Stadium 974. 43 847 зрителей.
Статистика матча
Бразилия Южная Корея
Удары по воротам 18 8
Удары в створ 9 6
Угловые 5 4
Офсайды 0 5
Фолы 8 13
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 53 47
Марокко—Испания 0:0 (серия пенальти 3:0)
6 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 667 зрителей.
Статистика матча
Марокко Испания
Удары по воротам 6 13
Удары в створ 2 1
Угловые 0 8
Офсайды 5 4
Фолы 15 14
Предупреждения 1 1
Процент владения мячом 23 77
Матч Португалия—Швейцария завершился после подписания номера в печать.
1/4 финала
09.12: Хорватия—Бразилия, Нидерланды—Аргентина.
10.12: Марокко—победитель матча Португалия—Швейцария, Англия—Франция.