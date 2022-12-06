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Сборная Испании повторила проигранное

Она снова вылетела в 1/8 финала мирового первенства

Сборная Испании, которая после группового этапа выглядела одним из главных фаворитов катарского чемпионата мира, на втором подряд мировом первенстве вылетела уже в стартовом раунде play-off. Подвиг российской команды четырехлетней давности повторили такие же дисциплинированные и крепкие марокканцы, как и она, одолевшие вдруг растерявших все свои лучшие качества и не забивших за два часа игры ни одного гола испанцев в серии пенальти.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко (в красно-зеленой форме) взяла верх в серии послематчевых пенальти над одним из фаворитов турнира — Испанией

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко (в красно-зеленой форме) взяла верх в серии послематчевых пенальти над одним из фаворитов турнира — Испанией

Фото: Lee Smith / Reuters

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Марокко (в красно-зеленой форме) взяла верх в серии послематчевых пенальти над одним из фаворитов турнира — Испанией

Фото: Lee Smith / Reuters

Этот казус, казалось, не мог повториться, но повторился. В 2018 году отправившаяся на чемпионат мира в России в статусе безусловного претендента на медали, безусловного футбольного гиганта сборная Испании проиграла уже в 1/8 финала хозяевам турнира с их скромнейшим бэкграундом. Но осечка нынешняя еще болезненнее. Четыре года назад поражение испанцев, которые перед чемпионатом лишились рассорившегося с национальной федерацией тренера Хулена Лопетеги, которые чересчур верили в магию своего давно просящегося на помойку стиля, все-таки не воспринималось как гром среди ясного неба: к чему-то в этом роде готовились. Поражение катарское было именно таким громом, поскольку на групповом этапе испанская сборная, забывшая о конфликтах, была по крайней мере отрезками безумно хороша, так хороша, что ей просто хотелось заранее вручить медали, а противостояли вернувшему симпатичный облик гранду оппоненты, котировавшиеся на старте первенства ничуть не выше, нежели в 2018-м россияне. Но бомба угодила в так и оставшуюся не закопанной воронку.

Даже если бы человеку, оказавшемуся в этот вечер на трибунах стадиона Education City, закрыли глаза плотной черной повязкой, он легко догадался бы о том, что происходит на поле на слух. Конечно, если бы заранее определил, что марокканских фанов на матче подавляющее большинство, а еще помнил бы, как привыкла реагировать чужая для сборной Испании публика на ее перепасовки, которые могут продолжаться по несколько минут,— ну да, свистом. Так вот, в какой-то момент свист тысяч марокканских фанов стал буквально нестерпимым. Европейцы признавались, что от него просто режет уши.

И между прочим, ничего хорошего об испанской игре он на самом деле не рассказывал. Бесконечные и нудные перепасовки ведь, казалось, остались в довольно далеком прошлом — в тех временах, когда испанская команда поклонялась изобретенной ей tiki-taka, принесшей немало призов, но в конце концов себя вроде бы изжившей. На групповом этапе этого чемпионата играла уже новая сборная Испании, умеющая, разумеется, и держать мяч, но не делающая из такого умения самоцель — свежая, резкая сборная Испании, которая все время устремлена вперед.

А тут она словно вернулась назад, воскресив прежние привычки. И о том, насколько они годились для матча с уверенно промаршировавшей в play-off из сложной группы, обладающей крепкой обороной (хорваты, бельгийцы и канадцы смогли нанести по ее воротам в трех матчах всего-то два десятка ударов) марокканской команды, неплохо рассказывали и цифры, и ощущения.

В стартовые четверть часа испанцы сделали 155 передач — втрое больше, чем соперники,— и владели мячом три четверти времени. И соотношение не сокращалось, а, наоборот, росло. Но, чтобы понять, какую выгоду приносил сборной Испании ее формальный контроль, стоило посмотреть на карту, показывающую, в каких зонах чаще проходила игра. Так вот, 76% событий состоялись в районе центрального круга и лишь чуть больше десяти — внутри марокканской штрафной. Настолько редко ее не посещали даже канадцы.

А ощущения кричали о том, что остроты в действиях испанцев приблизительно столько же, сколько в действиях марокканцев. По сути, единственный повод подумать, что гол близок, у пытающихся прорваться сквозь марокканский свист испанских болельщиков возник, когда марокканский голкипер Ясин Буну отбил удар Гави в перекладину: впрочем, гол все равно не был бы засчитан из-за зафиксированного секундой раньше офсайда. У сборной Марокко, может, не стопроцентных, но неплохих моментов было немало, и почти все они родились из потерь заточенных под атаку испанских футболистов, которые в схемах тренера Луиса Энрике вынуждены или более или менее постоянно, или иногда заниматься работой оборонительной,— Феррана Торреса, Маркоса Льоренте. После потери неприятно для Уная Симона издали палил Насер Мазрауи: вратарь выпустил мяч из рук, но кое-как забрал его, не позволив оппонентам успеть к отскоку. Из потери вырос розыгрыш, выруливший к классному, но немножко неточному удару головой Наифа Агерда.

Что-то все это напоминало. Лето 2018 года. Полные «Лужники» на матче 1/8 финала предыдущего чемпионата мира. Сборная Испании вот так же академично играет против представляющейся ей легкой добычей российской команды — и нарывается на проблемы, выкидывающие ее из турнира, а вместе с ней выкидывающие на свалку и устаревшую tiki-taka.

Исторические аналогии во втором тайме актуальность не теряли, скорее наоборот. В испанском футболе растворялись без остатка, как льдинки в ведре с кипящей водой, все такие четкие, выпуклые в матчах группового раунда персональные таланты, персональные изюминки Педри, Гави, Феррана Торреса, Дани Ольмо. Они каким-то образом превратились в одинаковые детали, с одной стороны, мощного, а с другой — безумно скучного механизма, которому не хватало непредсказуемости, искры, который без устали крутился и вертелся, но не производил ничего стоящего.

Зато персональные марокканские таланты сияли пламенем. Пусть у Хакима Зиеша возможностей продемонстрировать свои диспетчерские навыки в этом матче было жутко мало, зато, например, Ашраф Хакими восхищал толковостью рывков во всех возможных направлениях, а Софьян Амрабат и вовсе предстал монстром черновой пахоты, успевая «чистить» чуть ли не всю марокканскую половину поля.

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Луис Энрике, разумеется, понимал, что что-то и кого-то в этой игре нужно менять. Но, скажем, появление на острие испанской атаки Альваро Мораты вместо Марко Асенсио, который к тому моменту, когда ему пришлось садиться на скамейку, коснулся мяча всего 20 раз (и касался он его в основном за пределами штрафной), ни к чему не привело. Сборная Марокко продолжала держаться — не выживать, а именно убедительно держаться, не забывая время от времени кусаться контратаками. Она смотрелась, пожалуй, даже сильнее, чем в 2018-м хоть и не ломавшаяся, но все-таки прилично гнувшаяся российская команда, спасенная прежде всего терпением.

Марокканцы до овертайма добрались не на терпении, а на классе, которого было достаточно, чтобы до предела осложнить жизнь вот такому варианту сборной Испании, а уже в овертайме едва не повели. Это была очередная марокканская вылазка из засады. Аззедин Унаи тонко покатил мяч на Валида Шедиру, а тот внезапно обнаружил, что может спокойно расстреливать Уная Симона. Испанский голкипер выручил, отбив мяч ногой.

А в концовке дополнительного времени настала очередь горько вздыхать уже поклонников сборной Испании. На флажке, в финишных клетках ей досталось столько шансов, сколько за те два с гаком часа, что длился матч до этого. Все были запороты, включая шанс только что брошенного в бой будто специально ради него Пабло Сарабии, который бил с лета с трех метров, но, метя в дальний угол, угодил в дальнюю стойку. Но кому повезло дотянуть до серии пенальти — это все равно был вопрос дискуссионный.

Фотогалерея

Футбольные страсти

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

Смотреть

А в ней наружу вылезла та неуверенность, что почти всегда губит осознающих свою беспомощность перед чужой смелостью, чужим расчетом фаворитов. Испанцы исполняли одиннадцатиметровые отвратительно. Первый Сарабия, которого проклянет вся страна, запустил в штангу, два следующих — Карлоса Солера и Серхио Бускетса — переполненный уверенностью Ясин Буну отразил. В 2018 году так добивал испанцев Игорь Акинфеев. И кто бы мог предположить, что история повторится?

В четвертьфинале сборная Марокко, впервые забравшаяся так далеко на чемпионате мира, сыграет с победителем закончившегося поздно вечером матча между португальцами и швейцарцами.

Алексей Доспехов

1/8 финала

Бразилия—Южная Корея 4:1

Винисиус, 7; Неймар, 13 (пен.); Ришарлисон, 29; Пакета, 36 — Пэк Сын Хо, 76

5 декабря. Доха, Stadium 974. 43 847 зрителей.

Статистика матча

Бразилия Южная Корея

Удары по воротам 18 8

Удары в створ 9 6

Угловые 5 4

Офсайды 0 5

Фолы 8 13

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 53 47

Марокко—Испания 0:0 (серия пенальти 3:0)

6 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 44 667 зрителей.

Статистика матча

Марокко Испания

Удары по воротам 6 13

Удары в створ 2 1

Угловые 0 8

Офсайды 5 4

Фолы 15 14

Предупреждения 1 1

Процент владения мячом 23 77

Матч Португалия—Швейцария завершился после подписания номера в печать.

1/4 финала

09.12: Хорватия—Бразилия, Нидерланды—Аргентина.

10.12: Марокко—победитель матча Португалия—Швейцария, Англия—Франция.

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