Криштиану Роналду заменили хет-триком

Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, продолжающегося в Катаре, стала сборная Португалии. Оставив в запасе свою главную звезду Криштиану Роналду, она во многом благодаря хет-трику нападающего Гонсалу Рамуша добилась очень крупной победы над командой Швейцарии — 6:1, и теперь встретится со сборной Марокко, которая ранее в серии пенальти одолела испанцев.

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Фото: Hannah Mckay, Reuters Гонсалу Рамуш

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Перед началом этого матча стало известно, что по сравнению с последним туром группового этапа в составах обеих команд произошли изменения принципиального характера. Португальцы начали встречу без Криштиану Роналду, отсутствие которого их главный тренер, 68-летний Фернанду Сантуш, объяснил тактическими соображениями. А в ворота швейцарцев вернулся залечивший простуду основной вратарь — опытнейший Ян Зоммер, которого соперники на первых минут пытались активно, но безуспешно прессинговать. Поначалу, впрочем, игра представляла интерес только для болельщиков, пытавшихся разгадать, в чем же на самом деле заключается тактическая идея португальского наставника. Более четверти часа соперники катали мяч в центре поля, пытаясь найти в чужих оборонительных порядках слабые места.

Но это, как вскоре выяснилось, было затишьем перед бурей, обрушившейся на швейцарцев. На 17-й минуте тот самый молодой нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который и заменил Криштиану Роналду, после передачи Жоау Феликса и при полном попустительстве имитировавшего его опеку защитника Фабиана Шера направил мяч в ближнюю девятку с такой силой, что Зоммер успел вздрогнуть, лишь обнаружив его в сетке ворот. Забив, португальцы словно по инерции провели еще пару достаточно опасных атак. Одну пытался завершить полузащитник Отавио, другую — все тот же Гонсалу Рамуш, однако счет пока остался прежним. Швейцария ответила опаснейшим штрафным в исполнении Джердана Шакири. А через пару минут Шер едва не переправил мяч свои ворота, выбив его на угловой, который португальцы разыграли как на тренировке. Идеальную подачу Бруну Фернандеша своей блестящей во всех смыслах этого слова ветеранской лысиной очень эффектно замкнул Пепе, добившийся на пару секунд полного господства в воздухе в чужой штрафной. Между прочим, 39-летний защитник «Порту» стал самым возрастным автором гола в play-off чемпионатов мира, а в их финальных стадиях в более преклонном возрасте забивал только легендарный 42-летний камерунец Роже Милла, отличившийся в 1994 году в США в матче против сборной России.

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Фото: Hannah Mckay, Reuters Пепе

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Подобное развитие событий уже к 33-й минуте намекало на то, что рациональные португальцы могут перейти на удержание счета. Но до этого не произошло. Пропустив выпад Ремо Фройлера, не сумевшего перекинуть мяч головой через руки вратаря Диогу Кошты, они еще до перерыва не без помощи вялой швейцарской обороны вывели Гонсалу Рамуша один на один с Зоммером, который в данном случае проявил себя молодцом.

Однако в начале второго тайма ни Зоммер, ни кто бы то ни было еще не смогли помешать португальцам довести дело до разгрома. Сначала оформил дубль Гонсалу Рамуш, мыском протолкнувший мяч между ног несчастному голкиперу соперников. А затем очередной провал обороны швейцарцев привел к тому, что на свидание с Зоммером вышел защитник Рафаэл Геррейру, забивший четвертый гол. И хотя Мануэль Акаджи после розыгрыша углового немного сократил счет, это было еще не все, поскольку Гонсалу Рамуш все-таки добегался до хет-трика.

А Криштиану Роналду все-таки вышел на поле, и даже пробил со штрафного, а потом еще и забил гол, незасчитанный из-за офсайда. А уже в компенсированное время красивым обводящим ударом точку в матче поставил Рафаэл Леау, хотя по большому счету это уже не имело никакого значения. В итоге — 6:1. Поражение, которое в первом матче вторника по пенальти потерпели испанцы от марокканцев, так и осталось единственным сюрпризом первого раунда play-off. А полное расписание четвертьфиналов выглядит так.

9 декабря. 18:00. Хорватия — Бразилия. 22.00. Нидерланды — Аргентина.

10 декабря. 18:00. Марокко — Португалия. 22.00. Англия – Франция.

Евгений Федяков