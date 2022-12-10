Лис катарской пустыни

Соперником сборной Хорватии в первом полуфинале чемпионата мира по футболу, продолжающегося в Катаре, будет команда Аргентины, которая в захватывающей по сценарию четвертьфинальной битве в серии пенальти одолела голландцев. Главным героем матча стал 35-летний Лионель Месси. В первом тайме он сделал изумительную голевую передачу, после перерыва безукоризненно реализовал одиннадцатиметровый, а в решающий момент точным ударом начал для своей команды серию пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine, Reuters Фото: Carl Recine, Reuters

В финальных стадиях чемпионатов мира пути сборных Нидерландов и Аргентины пересекаются достаточно часто. Их катарское противостояние стало уже шестым по счету, а из пяти предыдущих самым знаменитым, конечно, стал финал чемпионата мира 1978 года в Буэнос-Айресе, где хозяева в дополнительное время победили со счетом 3:1. Восемь лет назад в Бразилии Аргентина взяла верх в полуфинале в серии пенальти, и с тех пор в стартовых составах команд сохранились лишь два игрока — Дейли Блинд и Лионель Месси. Аргентинский лидер, разумеется, сразу же начал играть на поле более заметную роль. Но в первые тридцать минут он по-настоящему запомнился лишь парой обостряющих передач и ударом метров с двадцати, после которого мяч полетел выше ворот не самого звездного игрока голландцев — высоченного (203 см) голкипера Андриса Нопперта, дебютировавшего в составе национальной сборной на этом чемпионате мира.

Ждать, пока гениальный мастер проявит себя по-настоящему, понадобилось чуть более получаса. Получив мяч на подступах к чужой штрафной, Месси сделал четыре касания, а пятым очень тонко обхитрив классную оборону сборной Нидерландов, переправил мяч своему защитнику Науэлю Молине, опередившему Блинда, оказавшемуся на позиции центрофорварда и точно пробившему в дальний угол мимо Нопперта.

Нельзя сказать, что, пропустив, голландцы резко активизировались. Они ведь и до гола чаще владели мячом, но просто не находили вариантов для обострения. А вот Месси, создавший до перерыва острых моментов больше, чем вся сборная Нидерландов, вскоре снова потревожил чужого вратаря. В конце первого тайма аргентинцы пару раз врезали по ногам ее правого защитнику Дензелу Дюмфрису, который изо всех сил пытался оказывать максимальное содействие своим форвардам Стивену Бергвейну и Мемфису Депаю, игра с обеих сторон приобрела нервный характер, и главному арбитру, испанцу Антонио Матеу Лаосу за несколько минут пришлось показать четыре желтых карточки.

Перерыв немного погасил страсти, но по большому счету ход игры не изменил. Голландия пыталась играть в контроль мяча, Аргентина контратаковала, а Месси пробовал творить чудеса. Его очередной проход, прерванный Вирджилом ван Дейком, привел к опаснейшему штрафному. Аргентинский капитан прицелился, попробовал пробить в дальний угол, но мяч пролетел чуть-чуть над перекладиной.

К тому времени главный тренер голландцев, мудрый 71-летний Луи ван Гал уже вовсю старался изменить ситуацию. В начале второго тайма он выпустил на поле атакующих полузащитников Стивена Бергёйса и Тёна Компейнерса, затем — нападающего Люка де Йонга. Но особого эффекта это поначалу не дало. Более того, после того как Дюмфрис на линии своей штрафной неаккуратно обошелся с левым полузащитником аргентинцев Марком Акуньней, в ворота голландцев был назначен стопроцентный пенальти. И Месси очень спокойно пробил в правый от себя угол, мимо оставшегося на месте Нопперта.

Последним козырем Луи ван Гала в этой игре оставался Ваут Вегхорст — 30-летний нападающий турецкого «Бешикташа», забивший в 18 предыдущих матчах за свою сборную пять голов. Статистика, конечно, не слишком впечатляющая, однако обобщающие цифры в футболе не решают исход конкретного эпизода.

Спустя десять минут после того, как Месси, казалось, уже решил исход этого матча, Бергёйс навесом нашел в чужой штрафной Вергхорста, которому аргентинские защитники не уделили нужного внимания, и тот изысканным ударом головой сократил разрыв в счете. У сборной Нидерландов затеплилась надежда. А градус эмоций становился все выше, и когда Леандро Паредес въехал ногой в защитника соперников Натана Аке, голландские запасные едва не учинили над ним самосуд.

На первой из десяти минут компенсированного времени, добавленного Матеу Лаосом, голландцы получили право на опаснейший штрафной. Бергёйс зарядил мячом в голову кому-то из соперников из стенки, но в запасе у сборной Нидерландов оказался в запасе еще один точно такой же штрафной — уже на последней минуте, назначенный после того, как в коробочку взяли Вергхорста. К мячу на этот раз подошел Компейнерс, и тут выяснилось, что на поле есть футболист, который в плане хитрости способен дать фору самому Месси, этому лису катарской пустыни. К удивлению аргентинцев, в данном случае последовал не удар, а неожиданный пас низом все тому же Вергхорсту. И тот не оплошал, пробив не слишком сильно, но именно туда, куда требовалось.

В дополнительное время больше атаковали аргентинцы. Месси продолжал терроризировать голландскую оборону, Лаутаро Мартинес с убойной позиции едва не пробил мячом в грудь Вирджилу ван Дейку, а Энцо Фернандес на последних секундах этой битвы угодил в штангу. Создавалось впечатление, что футбольный бог уже отвернулся от сборной Аргентины, но в серии пенальти у голландцев не заладилось с самого начала. Мастер одиннадцатиметровых, голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес парировал два первых голландских удара — Вирджила ван Дейка и Стивена Бёргейса. И хотя четвертый аргентинский удар от Энцо Фернандеса тоже оказался неудачным, через пару минут Лаутаро Мартинес все-таки поставил победную точку. Таким образом, первому полуфиналу чемпионата мира было не суждено стать чисто европейским. 13 декабря против Хорватии сыграет Аргентина.

Евгений Федяков