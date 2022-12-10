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Коммерсантъ FM
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Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ с Марокко

Футболист Криштиану Роналду не был включен в стартовый состав матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Португалией и Марокко. Встреча началась в 18:00 мск.

Футболист Криштиану Роналду (в центре)

Футболист Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Molly Darlington, Reuters

Футболист Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Molly Darlington, Reuters

Капитан португальской сборной также не попал в лайнап матча 1/8 финала ЧМ против команды Швейцарии 6 декабря. Это стало первым подобным прецедентом в карьере футболиста с 2008 года.

Ранее СМИ объясняли попадание Роналду на скамейку запасных его конфликтом с главным тренером Фернанду Сантушем. Газета Record сообщала, что господин Сантуш был недоволен отношением Роналду к его замене на матче с Южной Кореей. Впоследствии информацию опровергло руководство Португальской федерации футбола.

Андрей Сапожников

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