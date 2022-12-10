Аргентина обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в 1/2 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч, который проходил на стадионе «Лусаил Айконик», завершился серией пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голы забили: Науэль Молина Лусеро (35, после передачи Лионеля Месси), Месси (73, с пенальти) — Ваут Вегхорст (83, 90+11). Дополнительное время завершилось без забитых мячей, серия пенальти — со счетом 4:3. В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, которая в 1/4 финала обыграла Бразилию по пенальти.

Для Месси гол в матче против Нидерландов стал десятым на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с лидером своей национальной сборной Габриэлем Батистутой. Кроме того, Месси установил рекорд по числу голевых пасов в play-off мировых первенств, обойдя бразильца Пеле.

Подробнее о матче Аргентина--Нидерланды — в материале «Ъ» «Лис катарской пустыни».

Леонид Уварчев