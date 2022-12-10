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Коммерсантъ FM
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«Укрэнерго»: восстановление электроснабжения в Одессе займет больше времени, чем обычно

В компании «Укрэнерго» заявили, что из-за большого объема повреждений восстановление подачи электроэнергии жителям Одесской области может занять больше времени. Потребители Одессы и области остались без электроснабжения из-за повреждения части магистральных высоковольтных сетей и оборудования.

В «Укрэнерго» ситуацию в регионе охарактеризовали как очень сложную. «Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений»,— сообщила компания в своем Telegram-канале.

В Одесской области пятый день подряд происходят экстренные отключения электроэнергии. Сегодня, 10 декабря, в регионе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего без света остались несколько тысяч жителей. В Одесском горсовете сообщили, что удары по объектам нанесли ночью дронами.

Затем подачу электроэнергии отключили всем жителям Одессы, о чем сообщило областное отделение украинского энергохолдинга ДТЭК.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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