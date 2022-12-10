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Коммерсантъ FM
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В Одесской области несколько тысяч человек остались без света

В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого несколько тысяч жителей региона остались без света, сообщили в Одесском горсовете.

По его данным, удары по объектам нанесли ночью 10 декабря дронами. «Попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей»,— сообщил горсовет в Telegram.

В Одесской области пятый день подряд происходят экстренные отключения электроэнергии. Из-за этого в Одессе опять не работает электротранспорт, уточнили в совете.

Турецкая компания Karpowership, считающаяся крупнейшим производителем плавучих электростанций, ведет переговоры с «Укрэнерго». Они договариваются о поставке трех судов, которые смогут вырабатывать до 300 МВт энергии. Как утверждает производитель, их планируется пришвартовать в порту Одессы.

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Подробности — в материале «Ъ» «Одессе обещано усиленное питание».

Лаура Кеффер

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