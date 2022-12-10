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Коммерсантъ FM
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В Одессе в жилых домах полностью отключили свет

Всем жителям Одессы отключили подачу электроэнергии, сообщило областное отделение украинского энергохолдинга ДТЭК. Электричество подают только на объекты критической инфраструктуры. Также осуществляются аварийные отключения в населенных пунктах области.

В компании заявили, что из-за обстрелов было уничтожено несколько объектов энергетической инфраструктуры Одесской области. «Из-за масштаба разрушения энергетической инфраструктуры в Одессе отключают электричество всех потребителей, кроме критической инфраструктуры»,— говорится на странице областного отделения ДТЭК в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экстренные отключения электроэнергии в Одессе длятся уже на протяжении пяти дней. Сегодня, 10 декабря, власти города сообщали, что света нет у тысяч жителей. В городе также не работает электротранспорт. Турецкая компания Karpowership, считающаяся крупнейшим производителем плавучих электростанций, хочет поставить Одессе суда, которые смогут вырабатывать до 300 МВт энергии.

Подробности — в материале «Ъ» «Одессе обещано усиленное питание».

Лаура Кеффер

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