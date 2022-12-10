«Газпром» сообщил о рекорде по поставкам газа в Китай

«Газпром» сообщил, что вчера, 9 декабря, установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Контрактные обязательства компании были превышены на 16,4%.

«Газпром» напомнил, что в декабре по просьбе властей КНР увеличил поставки газа. Они осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской госкомпанией CNPC. Предыдущий рекорд по суточным поставкам был установлен 7 декабря.

По итогам 11 месяцев экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье сократился почти вполовину. Снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании — более 6 млрд куб. м. «Газпром» утверждал, что поставки по «Силе Сибири» растут, но конкретные данные не приводил.

О спросе на российский СПГ в Китае — в материале «Ъ» «Цены на СПГ вошли в зимний режим».

Лаура Кеффер