«Газпром» увеличил поставки газа по просьбе китайской стороны

«Газпром» пересмотрел суточные поставки газа в Китай. По просьбе китайской компании CNPC, суточные поставки будут увеличены относительно ранее утвержденного графика на 2022 год. Также компания сообщила, что 7 декабря был достигнут новый максимум суточных поставок по газопроводу «Сила Сибири». Превышение составило 16,1%.

«"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год»,— говорится в сообщении компании. Отмечается, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между российской и китайской компаниями.

Китай накануне, 7 декабря, ослабил коронавирусные ограничения. Помимо этого, КНР также начала увеличивать потребление электроэнергии из-за снижения температуры, вырос спрос на уголь и газ для отопления.

О спросе на российский СПГ в Европе и Китае — в материале «Ъ» «Цены на СПГ вошли в зимний режим».

Михаил Беляев, Леонид Уварчев