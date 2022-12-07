Россию нацелили на Лос-Анджелес

Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает различные варианты, связанные с ближайшим будущим спортивной отрасли, которая после начала военной спецоперации на Украине фактически оказалась в полной международной изоляции. Один из них все-таки предусматривает участие отечественных спортсменов в ближайших Олимпийских играх: они пройдут в 2024 году в Париже. Учитывая последние заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу «деполитизации» спорта, причины для оптимизма существуют. Впрочем, как минимум не менее реалистичными, кажется, выглядят другие сценарии. Они предполагают полноценное возвращение России в мировой спорт не раньше 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, «изоляционистская» политика приносит больше вреда самому МОК и олимпийскому движению в целом, нежели России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, «изоляционистская» политика приносит больше вреда самому МОК и олимпийскому движению в целом, нежели России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ближайшее будущее российского спорта стало центральной темой выступления на исполкоме ОКР его президента Станислава Позднякова, который остался единственным кандидатом на очередных выборах главы организации: они состоятся 20 декабря. Эта тема остается чрезвычайно актуальной с конца февраля нынешнего года. Сразу после начала специальной военной операции на Украине Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, настаивавшие на фактической изоляции отечественного спорта. Им последовало подавляющее большинство международных спортивных федераций, отстранивших россиян от участия в официальных соревнованиях.

Между тем из заявлений Станислава Позднякова следовало, что ОКР все-таки рассчитывает на то, что российская сборная сможет выступить на ближайшей Олимпиаде: она состоится в 2024 году в Париже.

Вариант с выступлением сборной России во Франции, как выяснилось, заложен в принятом ОКР документе под названием «Стратегия-2028». Впрочем, там присутствуют и варианты, которые Станислав Поздняков охарактеризовал как «резервные». Они предусматривают «полноценное» возвращение России в олимпийское движение «не раньше» 2026 года — на него приходится зимняя Олимпиада в Италии. При этом медальная задача для сборной страны в «Стратегии-2028» связана даже не с итальянскими Играми, а с теми, что пройдут через два года после них в Лос-Анджелесе. По мнению Станислава Позднякова, у России «есть необходимые резервы», чтобы попасть на них в топ-тройку медального зачета. В последний раз на летней Олимпиаде российская сборная оказалась в тройке лучших уже очень давно — в Пекине в 2008 году.

Объясняя существование оптимистичного сценария, Станислав Поздняков сослался на «дипломатическую работу», которую ведет ОКР, добавив, что «неоднократно разговаривал» с президентом МОК Томасом Бахом и другими руководителями головной структуры.

«Никто из них не говорил, что не хочет видеть россиян на соревнованиях. Есть страны, настроенные радикально и желающие раскола, но таких, поверьте, меньшинство»,— пояснил господин Поздняков.

По его мнению, «изоляционистская» политика приносит «больше вреда» самому МОК и олимпийскому движению в целом, нежели России.

Кроме того, Станислав Поздняков указал на то обстоятельство, что 17 декабря истекает срок санкций, наложенных на Россию в 2019 году по инициативе обратившегося в Спортивный арбитражный суд (CAS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкционный пакет предусматривал в том числе выступление российских спортсменов на наиболее значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры и все чемпионаты мира, в нейтральном статусе в течение двух лет. Господин Поздняков уверен, что оснований для продления этих санкций нет, а российская сторона выполнила все условия, поставленные перед ней.

Похоже, однако, что, несмотря на оптимизм ОКР, вероятность не слишком благоприятного для России развития событий все еще довольно высока. Во всяком случае, заявления Томаса Баха по итогам завершившегося в среду заседания исполкома МОК наводили на мысль, что и он держит в уме самые разные варианты развития событий.

С одной стороны, господин Бах уточнил, что в позиции МОК в отношении России «нет никаких изменений», назвав применяемые к российскому спорту санкции «защитными мерами». С другой стороны, он отметил, что его структура ищет пути возвращения к «объединяющей миссии» и ставит перед собой задачу «не позволить спорту стать полностью политизированным». Причем, что Томас Бах понимает под «деполитизацией» спорта, стало ясно, когда в качестве позитивного примера «сохранения целостности спортивных соревнований» он привел чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теннисные турниры, в которых российские спортсмены по-прежнему выступают и «получают поддержку от болельщиков», а в качестве отрицательного — опять же теннисную историю с отказом британского правительства допустить россиян и белорусов на Wimbledon.

Кроме того, по словам Томаса Баха, такой же точки зрения придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, который уверен, что в Олимпиаде 2024 года должны принимать участие «представители всех стран, в том числе находящихся в состоянии войны».

«Российский вопрос», как сообщил Томас Бах, внесен в повестку так называемого Олимпийского саммита. Это мероприятие с участием лидеров олимпийского движения и, в частности, президентов федераций пройдет 9 декабря. Станислав Поздняков на него приглашен.

Оперативное его решение крайне желательно для России. Дело в том, что уже в ближайшие недели начинается основной блок квалификационных состязаний перед парижской Олимпиадой. Распространение отстранения на них автоматически будет означать, что сборная России в лучшем случае сможет поехать в Париж в радикально усеченном составе.

С санкциями, имплементированными по требованию WADA, не исключено, все тоже не так уж просто из-за дела фигуристки Камилы Валиевой. Во время февральской Олимпиады в Пекине она стала фигуранткой громкого скандала после того, как стало известно о том, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого МОК до сих пор не провел церемонию награждения призеров командного турнира в фигурном катании, выигранного сборной России с госпожой Валиевой в составе.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении еще в середине сентября, сославшись при этом на исключительный статус Камилы Валиевой, являющейся в силу молодости (16 лет ей исполнилось уже после завершения Олимпиады) так называемым защищенным лицом. Пункт 4.1 Международного стандарта по обработке результатов позволяет в целях защиты интересов юных спортсменов сделать конфиденциальными «все процессы и процедуру, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение». Российское агентство уточнило, что «не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки».

Вскоре после этого WADA, не дожидаясь обнародования итогов внутрироссийского расследования, передало «дело Валиевой» в CAS. Отчет арбитража подтвердил, что это произошло, поскольку агентство решило, что отвечавшие за него органы — то есть прежде всего РУСАДА — намеренно затягивали процесс, «не уложившись в разумный дедлайн». Показательным смотрится и наказание, которое потребовало для Камилы Валиевой WADA,— четыре года дисквалификации, то есть, по сути, максимально возможный срок, не учитывающий особенности статуса фигуристки.

Алексей Доспехов