Путин: верить можно только мне

Президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС спросили, кому верить по вопросам снабжения армии — Минобороны или сообщениям бойцов с передовой. Глава государства ответил, что верить можно только ему.

«Верить никому нельзя, только мне можно»,— заявил президент. Он сказал, что регулярно работает с Министерством обороны по вопросу оснащения армии. Господин Путин признал, что проблемы со снабжением российских солдат остаются, но их становится все меньше и наиболее острые уже решены.

На пресс-конференции глава государства также заверил, что факторов для возобновления мобилизации нет, а спецоперация идет «идет своим чередом». Он отметил, что военная операция может занять длительное время из-за длительного процесса урегулирования ситуации на Украине.

Подробнее о вооруженном конфликте на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек