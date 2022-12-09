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Коммерсантъ FM
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Путин: верить можно только мне

Президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС спросили, кому верить по вопросам снабжения армии — Минобороны или сообщениям бойцов с передовой. Глава государства ответил, что верить можно только ему.

«Верить никому нельзя, только мне можно»,— заявил президент. Он сказал, что регулярно работает с Министерством обороны по вопросу оснащения армии. Господин Путин признал, что проблемы со снабжением российских солдат остаются, но их становится все меньше и наиболее острые уже решены.

На пресс-конференции глава государства также заверил, что факторов для возобновления мобилизации нет, а спецоперация идет «идет своим чередом». Он отметил, что военная операция может занять длительное время из-за длительного процесса урегулирования ситуации на Украине.

Подробнее о вооруженном конфликте на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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