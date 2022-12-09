Путин объяснил свои слова о длительности СВО процессом урегулирования

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова, которые он произнес на днях на заседании СПЧ, о том, что спецоперация может занять длительное время. Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕАЭС президент сказал, что имел в виду длительность процесса урегулирования ситуации на Украине.

«Он (процесс урегулирования.— "Ъ") будет непростым, потребует определенного времени»,— заявил глава государства журналистам. Он предупредил, что участникам процесса урегулирования на Украине придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».

По его словам, «СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас». «Никаких вопросов и проблем у нас там сегодня нет»,— сказал господин Путин. При этом он добавил, что неполадки со снабжением российских военных остаются — они «далеко не решены», но самые острые вопросы закрыты. Президент сообщил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.

Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ ведет себя «достаточно прозрачно». По словам президента, все, что происходит в реалиях на земле, отражается в ежедневных сводках министерства. «Так все на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего»,— отметил он.

Господин Путин снова подтврдил желание России вести диалог по украинскому конфликту. «Но все равно в конечном итоге договариваться придется»,— сказал глава государства.

На встрече с членами СПЧ 7 декабря Владимир Путин заявил, что значимым результатом военной операции для России является присоединение к стране новых территорий. При этом, по словам президента, на спецоперацию может понадобиться длительное время. 29 июня он сообщал, что говорить о сроках спецоперации или подгонять их — неправильно. В Кремле, комментируя длительность военной операции, неоднократно заявляли, что она идет по плану.

О том, что происходит на 289-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек