Путин: сегодня факторов для новой мобилизации нет

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС ответил на вопросы о ходе военной спецоперации на Украине. По его словам, операция идет «своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем» нет, а факторов для возобновления мобилизации нет, «они не просматриваются».

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются»,— ответил на соответствующий вопрос журналистам президент.

Как пояснил президент, сейчас в войсках нет потребности в дополнительных бойцах. «150 тыс. находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. — в боевых подразделениях. Остальная половина или на вторых-третьих позициях — это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой»,— сказал он.

Также президент напомнил, что в резерве находится еще 150 тыс. человек: «Это считается такой боевой резерв – половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой».

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. 7 декабря на встрече с СПЧ, где Владимир Путин также говорил о ненужности новой волны мобилизации, так как 150 тыс. призванных граждан еще проходят обучение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях заявил, что по теме мобилизации надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента, отметив, что в соцсетях «очень много провокационных сообщений публикуются». На сообщения о второй волне мобилизации «не нужно обращать внимания», заявил 6 декабря господин Песков.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».