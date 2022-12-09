Что происходит после ввода войск России на Украину. День 289-й

Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам «Мир». В Еврокомиссии заявили, что проблемы в экономике ЕС связаны с мировым рынком и ответными мерами РФ. Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:22. ЦБ сообщает, что открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

12:59. Девятый пакет антироссийских санкций главы МИД ЕС планируют утвердить в понедельник, сообщает «РИА Новости».

12:48. Эрдоган заявил, что рассчитывает в воскресенье на телефонные переговоры с Путиным и с Зеленским.

12:36. В России очевидный тренд на снижение инфляции — Путин.

12:27. Песков не усматривает шантажа в мерах, которые Турция принимает в Босфоре по отношению к танкерам с нефтью.

12:22. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что западные санкции в отношении Минска и Москвы начали затихать, но накат одномоментно не ослабнет.

12:07. Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека, сообщает Reuters.

12:06. Россия примет решение о повышении добычи нефти по результатам первого квартала после введения потолка цен — замглавы Минфина РФ Сазанов.

12:06. Пока нет понимания, когда Путин может посетить новые регионы РФ, но «очевидно, что рано или поздно это произойдет» — Песков.

11:57. Путин: Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире.

11:42. Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картам «Мир», сообщает Агентство по регулированию финрынка.

11:34. Целый ряд государств в последние месяцы резко увеличил объемы закупаемых у России нефти и нефтепродуктов — Песков.

11:09. СБУ пришла с проверками в кафедральный собор Украинской православной церкви в Киевской области, передает «РИА Новости».

11:08. Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

10:25. В Еврокомиссии заявили, что проблемы в экономике ЕС связаны с мировым рынком и ответными мерами РФ — Bloomberg.

10:10. Доля россиян, считающих события СВО важнейшими на неделе, снизилась до 35% — опрос ФОМ.

9:53. Украина нанесла удар по двум российским авиабазам, используя советские модифицированные беспилотники Ту-141 «Стриж», пишет американское издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с операцией.

9:44. Два объекта инфраструктуры повреждены в Николаевской области Украины за сутки, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Виталий Ким.

9:28. Экстренные отключения электроэнергии четвертые сутки подряд происходят в Киеве, Днепре и Одессе, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

9:28. Россия как ядерная страна серьезно относится к своей обязанности поддерживать стабильность и безопасность, а также предотвращать конфликты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

9:21. Переход российских сотовых операторов с импортного сетевого оборудования на отечественное может начаться с 2025 года, операторы будут переходить на отечественное оборудование в 2025-2028 годах, пишут «Известия».

9:12. Батальоны территориальной обороны (самообороны), о формировании которых сообщил 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин, сказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

9:00. Европа активно выкачивает газ из ПХГ из-за похолоданий, запасы опустились ниже 90% — данные GIE.

8:58. «Молдовагаз» не нарушал договор с «Газпромом», заявил глава молдавской компании.

8:44. Администрация США не считает, что Россия могла как-либо быть связана с решением Анкары не пропускать два десятка танкеров с миллионами баррелей нефти на борту — Reuters.

8:42. Россия распространила в ООН письмо, касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ, сообщает постпредство.