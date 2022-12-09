CNN: условие по обмену Бута на Грайнер поставил лично Путин

В ходе переговоров об обмене заключенными российские чиновники настаивали на обмене россиянина Виктора Бута только на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщил CNN со ссылкой на американских чиновников. По их словам, условия обмена мог поставить лично президент России Владимир Путин «из-за чрезвычайной важности вопроса».

По информации CNN, президент США Джо Байден пытался также обсудить обмен бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже. Как сообщили источники телеканала, «недавно стало ясно», что господин Путин не согласится на это.

«Выбор был в том, чтобы вернуть Бритни Грайнер домой прямо сейчас или вообще никого не возвращать»,— сказал CNN неназванный чиновник из администрации США.

Фотогалерея Как развивалось дело Виктора Бута Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бут Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Виктор Бут Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Смотреть

Накануне обмена администрация США провела оценку безопасности из-за освобождения Виктора Бута. По их мнению, он не будет угрожать безопасности США, так как последние десять лет находился в тюрьме и не принимал участия в преступной деятельности. Как пишет CNN, против обмена Виктора Бута выступали ФБР и управление по борьбе с наркотиками.

8 декабря в Абу-Даби прошел обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. В 2012 году Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. В августе Бриттни Грайнер в России приговорили к девяти годам колонии строгого режима за гашишное масло в ее электронной сигарете.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов заявлял, что США планировали обменять господина Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Чиновник в администрации Белого дома заявил Bloomberg, что российская сторона не захотела обсуждать включение в обмен Пола Уилана. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что при контактах с Москвой власти США «настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и, таким образом, некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля».

Подробнее об обмене — в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Олеся Павленко