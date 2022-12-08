ФСБ показала видео обмена Бута и Грайнер

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) показала кадры обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер. Спецслужба также опубликовала видео из самолета, в котором летел господин Бут после обмена.

В самолете с Виктором Бутом поговорил журналист. По словам господина Бута, для обмена его забрали из тюремной камеры, рейс в Абу-Даби длился 14 часов с дозаправкой в Манчестере.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов сообщил «РИА Новости», что США изначально планировали обменять россиянина на двух человек — баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. «В конечном итоге, как мы видим, обмен состоялся один на один. Действительно, обмен должен быть равнозначным»,— сказал господин Тарасов.

Чиновник в администрации Белого дома сообщил Bloomberg, что российская сторона не хотела обсуждать включение в обмен Пола Уилана, поэтому Джо Байдену пришлось выбирать между возвращением госпожи Грайнер или срывом переговоров. На экстренном обращении после обмена господин Байден заявил, что перед США не стоял выбор, кого возвращать. «Россия иначе оценивает дело Пола»,— добавил президент.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году и впоследствии приговорен к 16 годам за шпионаж. По версии следствия, бывший сержант корпуса морской пехоты Уилан, являясь кадровым разведчиком, во время своих поездок в Россию собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Работу обвиняемого сначала в известном кадровом агентстве Кеlly services, а затем в производителе автокомпонентов Воrg Warner следствие расценивает как прикрытие его основной нелегальной деятельности.

Об обмене Виктора Бута и Бриттни Грайнер стало известно сегодня, 8 декабря. Передача заключенных произошла в Абу-Даби. Виктор Бут в 2012 году получил в США 25 лет колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. Бриттни Грайнер в августе текущего года была осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Суд счел это контрабандой наркотиков. Оба заключенных помилованы и не будут отбывать оставшуюся часть наказания.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ FM» «Россия и США обменялись осужденными».

Эрдни Кагалтынов