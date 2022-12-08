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Коммерсантъ FM
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Как развивалось дело Виктора Бута

Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого Москве был передан предприниматель Виктор Бут, а Вашингтону — американская баскетболистка Бриттни Грайнер. История уголовного преследования россиянина — в материале «Ъ».

Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Виктор Бут

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

США начали расследовать деятельность Виктора Бута в конце 1990-х годов. В 2000, 2005 и 2006 годах он упоминался в докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США как один из крупнейших поставщиков оружия в Африку в обход санкций ООН.

6 марта 2008 года бизнесмен был задержан в Бангкоке агентами спецслужб США. По версии американских властей, он намеревался продать сто ракет класса «земля-воздух» колумбийской террористической организации FARC. 6 мая власти США выдвинули против него официальные обвинения в незаконной торговле оружием, заговоре с целью убийства американских граждан и оказании материальной помощи террористам. Через два дня Таиланд получил от Вашингтона официальный запрос на экстрадицию.

22 сентября 2008 года в суде Таиланда начались первые слушания по делу об экстрадиции. 11 августа 2009 года суд отказал США. Обвинение он счел недоказанным, а само дело — политическим. Однако на свободу россиянин не вышел, поскольку тайская прокуратура обжаловала вердикт. 18 февраля 2010 года прокуратура Нью-Йорка предъявила Виктору Буту новые обвинения, в том числе в мошенничестве, отмывании денег и нарушении международных санкций, запрещающих поставки оружия в горячие точки.

20 августа 2010 года апелляционный суд Таиланда вынес решение о выдаче Виктора Бута США. 16 ноября россиянин был переправлен в США и помещен в тюрьму на Манхэттене. Его дело было передано в суд Южного округа Нью-Йорка. В ходе предварительных заседаний адвокаты Виктора Бута неоднократно требовали закрыть дело, заявляя, что оно не подпадает под юрисдикцию США.

13 октября 2011 года суд приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе слушаний представители спецслужб признали, что арест россиянина стал итогом «подставной операции», но бывший деловой партнер Виктора Бута Эндрю Смулян подтвердил, что тот хотел поставить оружие колумбийским боевикам.

2 ноября 2011 года присяжные признали Виктора Бута виновным по всем четырем пунктам обвинения. Оглашение приговора было назначено на 8 февраля 2012 года, однако несколько раз переносилось из-за необходимости рассматривать жалобы защиты. 30 марта 2012 года прокуратура потребовала приговорить Виктора Бута к пожизненному заключению и штрафу в размере $20 млн. 5 апреля того же года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.

В сентябре 2019 года стало известно, что российские власти предлагали обменять Бута на 15 граждан США, отбывающих наказание в России, но американская сторона ответила отказом, пояснив, что предлагавшиеся на обмен граждане «мало им интересны». При отсутствии весомых причин для освобождения Виктор Бут должен был выйти из тюрьмы 19 августа 2029 года.

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