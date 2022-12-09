Открытое горение в торговом центре «Мега Химки» ликвидировано

МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения в торговом центре «Мега Химки». «На 10:45 даем ликвидацию открытого горения»,— сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Около шести утра начался пожар в ТЦ «Мега Химки» в здании строительного гипермаркета OBI. Огонь не перешел на другие части ТЦ. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. м, к 8:25 мск возгорание локализовали. В результате пожара погиб один человек, возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Ущерб от пожара составит рекордные 20–30 млрд руб., сообщали во Всероссийском союзе страховщиков.

Изначально сообщалось, что причиной пожара стал поджог. Позже источники агентств и экстренных служб сообщили, что эта версия не подтверждается, основные версии причин возгорания — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мега огня».

Олеся Павленко