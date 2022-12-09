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Коммерсантъ FM
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При пожаре в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье погиб человек

В результате пожара в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье погиб человек. Об этом сообщил начальник управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. По данным газеты «Известия», погибший работал в ТЦ охранником. Огонь тушат более 70 пожарных и 20 единиц техники. Пожару присвоили четвертый уровень сложности из пяти. Планируется привлечь авиацию.

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Тело погибшего охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Тело погибшего охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье

Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Тело погибшего охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

По данным Telegram-канала Mash, тело охранника нашли на улице с пробитой головой. По предварительным данным, при эвакуации на него упала металлическая конструкция. Мужчина выходил из здания одним из последних.

Пожар начался в гипермаркете OBI около шести утра. Вслед за возгоранием в здании начались взрывы. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в здании взрывались горючие лакокрасочные материалы. Тушение осложняется особенностями конструкции здания и обрушением кровли.

По данным МЧС, огонь локализован на площади 7 тыс. кв. м. Гипермаркет полностью выгорел, от него остался только каркас. Судя по видео, которое опубликовало агентство «РИА Новости», огонь не перешел на другие части торгового центра. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе горящего ТЦ.

Изначально источники агентств называли в качестве причины возгорания поджог. Однако, как сообщил источник «РИА Новости», версия поджога не подтверждается. По его словам, основные версии причин пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ. 9 декабря ТЦ «Мега Химки» будет закрыт.

Анастасия Ларина

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